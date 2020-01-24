疫下聖誕節　聖誕樹照亮世界各地

2020年的聖誕節，在新型冠狀病毒疫情下，全球不少大型慶祝活動被迫取消，聖誕歡樂氣氛減退。唯一不變的是，世界各地擺放聖誕樹的傳統依舊，為人們帶來安慰和希望。（圖片：新華社、法新社）

  • 相片日期：2020年12月25日
    俄羅斯聖彼得堡冬宮廣場（Dvortsovaya (Palace) Square）的聖誕樹。（法新社）
    俄羅斯聖彼得堡冬宮廣場（Dvortsovaya (Palace) Square）的聖誕樹。（法新社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    12月5日，約旦河西岸城市伯利恆的馬槽廣場舉行聖誕樹亮燈儀式。（法新社）
    12月5日，約旦河西岸城市伯利恆的馬槽廣場舉行聖誕樹亮燈儀式。（法新社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    聖誕樹照亮耶穌出生地伯利恆。（新華社）
    聖誕樹照亮耶穌出生地伯利恆。（新華社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    法國斯特拉斯堡（Strasbourg）的聖誕樹（法新社）
    法國斯特拉斯堡（Strasbourg）的聖誕樹（法新社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    美國華盛頓的聖誕樹（法新社）
    美國華盛頓的聖誕樹（法新社）
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    梵蒂岡聖伯多祿廣場上的聖誕馬槽和聖誕樹。（法新社）
    梵蒂岡聖伯多祿廣場上的聖誕馬槽和聖誕樹。（法新社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    梵蒂岡聖伯多䘵廣場的聖誕樹（法新社）
    梵蒂岡聖伯多䘵廣場的聖誕樹（法新社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    耶穌誕生地伯利恆（Bethlehem）的聖誕樹別具象徵意義。巴勒斯坦實施防疫措施，今年伯利恆將不會有群眾聚集的宗教活動。（法新社）
    耶穌誕生地伯利恆（Bethlehem）的聖誕樹別具象徵意義。巴勒斯坦實施防疫措施，今年伯利恆將不會有群眾聚集的宗教活動。（法新社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的聖誕樹以充滿藝術感的鏡面裝飾。（法新社）
    立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的聖誕樹以充滿藝術感的鏡面裝飾。（法新社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的聖誕樹以充滿藝術感的鏡面裝飾，內裏擺放真的聖誕樹，傳統與創新合而為一。（法新社）
    立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的聖誕樹以充滿藝術感的鏡面裝飾，內裏擺放真的聖誕樹，傳統與創新合而為一。（法新社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    芬蘭羅瓦涅米（Rovaniemi）聖誕老人村的聖誕樹（法新社）
    芬蘭羅瓦涅米（Rovaniemi）聖誕老人村的聖誕樹（法新社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    波蘭首都華沙的聖誕樹（新華社）
    波蘭首都華沙的聖誕樹（新華社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    美國首都華盛頓的聖誕樹（法新社）
    美國首都華盛頓的聖誕樹（法新社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    意大利羅馬的聖誕樹（新華社）
    意大利羅馬的聖誕樹（新華社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    加拿大多倫多的聖誕樹以白色為主調。（新華社）
    加拿大多倫多的聖誕樹以白色為主調。（新華社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    法國首都巴黎商店內的巨型聖誕樹（新華社）
    法國首都巴黎商店內的巨型聖誕樹（新華社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    俄羅斯首都莫斯科的聖誕樹以及迎接2021年的燈飾佈置。（法新社）
    俄羅斯首都莫斯科的聖誕樹以及迎接2021年的燈飾佈置。（法新社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    西班牙首都馬德里的聖誕樹（新華社）
    西班牙首都馬德里的聖誕樹（新華社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    比利時首都布魯塞爾的聖誕樹（新華社）
    比利時首都布魯塞爾的聖誕樹（新華社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    比利時首都布魯塞爾的聖誕樹晚上亮起燈光。（新華社）
    比利時首都布魯塞爾的聖誕樹晚上亮起燈光。（新華社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    美國紐約洛克菲勒中心（The Rockefeller Center）的聖誕樹（新華社）
    美國紐約洛克菲勒中心（The Rockefeller Center）的聖誕樹（新華社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    英國倫敦聖潘克拉斯（St Pancras）車站的粉紅「希望聖誕樹」。（法新社）
    英國倫敦聖潘克拉斯（St Pancras）車站的粉紅「希望聖誕樹」。（法新社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    北馬其頓共和國（North Macedonia）斯科普里（Skopje）的聖誕樹。（新華社）
    北馬其頓共和國（North Macedonia）斯科普里（Skopje）的聖誕樹。（新華社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    捷克首都布拉格的聖誕樹（法新社）
    捷克首都布拉格的聖誕樹（法新社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    烏克蘭基輔的聖誕樹（新華社）
    烏克蘭基輔的聖誕樹（新華社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    瑞士洛桑（Lausanne）的聖誕樹（法新社）
    瑞士洛桑（Lausanne）的聖誕樹（法新社）
  • 相片日期：2020年12月25日
    黎巴嫩首都貝魯特一棵特別設計的聖誕樹，掛有救援人員制服、裝備等，紀念在貝魯特大爆炸殉職的救援人員。（新華社）
    黎巴嫩首都貝魯特一棵特別設計的聖誕樹，掛有救援人員制服、裝備等，紀念在貝魯特大爆炸殉職的救援人員。（新華社）