「光影．赤灣」攝影比賽2020得獎作品

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「光影‧赤灣」攝影比賽2020公開組地理景觀冠軍作品：關家興《泥涌日出》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020地理景觀（公開組）亞軍作品：陳嘉俊《希望光環》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020地理景觀（公開組）季軍作品：韓國禎《三門仔漁排》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020自然生態（公開組）冠軍作品：蔡惠霞《勇士》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020自然生態（公開組）亞軍作品：林棟材《鐡咀沙鴴》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020：任慧森《雙魚惡鬥》同時獲得自然生態（公開組）季軍，以及最具動感大獎兩獎項。（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020地理景觀（學生組）冠軍作品：張子健《石門光影》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020地理景觀（學生組）亞軍作品：梅兆恒《動．靜》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020地理景觀（學生組）季軍作品：李正謙《烏溪沙日落真美》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020自然生態（學生組）冠軍作品：吳嘉倫《弱肉強食》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020自然生態（學生組）亞軍作品：岑志鈞《拜佛蟹》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020自然生態（學生組）季軍作品：張衍傑《自己人食自己人》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020最具動感大奬：郭艷娟《沐浴中的鳥兒》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020最具喜感生物大獎：郭艷娟《可愛的螃蟹》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020最具喜感生物大獎：施駿龍《愛在針刺中》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020最創新視覺大奬：李嘉蔚《石屎。森林》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020最創新視覺大奬：廖卓恒《八仙嶺下的大海霧》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020地理景觀（手機組）優異獎作品：吳文婷《餘暉》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020地理景觀（手機組）優異獎作品：鄧賢《傾盆且作半簾紗》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020地理景觀（手機組）優異獎作品：張嘉偉《八仙嶺眺望》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020自然生態（手機組）優異獎作品：葉銘霖《陸上長腳蟹》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020自然生態（手機組）優異獎作品：凌悅丰《石磺》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020自然生態（手機組）優異獎作品：陳阮汶《晴朗的一天，出發》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020自然生態（公開組）優異獎作品：曾美萍《滿載而歸》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020自然生態（公開組）優異獎作品：廖卓恒《幽藍背後的警號》（漁農自然護理處提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020自然生態（公開組）優異獎作品：任慧森《拖泥帶水》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020自然生態（學生組）優異獎作品：江子晴《家門永遠為你而開》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020自然生態（學生組）優異獎作品：張衍傑《被忽略的客人》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020自然生態（學生組）優異獎作品：岑志鈞《尋找》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020地理景觀（公開組）優異獎作品：文錦豪《日出赤灣海峽》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020地理景觀（公開組）優異獎作品：關家興《中大看海霧》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020地理景觀（公開組）優異獎作品：黃祺燊《鞍山之美》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020地理景觀（公開組）優異獎作品：文錦豪《日出赤灣海峽》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020地理景觀（學生組）優異獎作品：劉家麟《黃金船灣海》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020地理景觀（學生組）優異獎作品：蕭尚力《框住目前》（漁農自然護理署提供）
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「光影‧赤灣」攝影比賽2020地理景觀（學生組）優異獎作品：關約翰《直奔黎明》（漁農自然護理署提供）