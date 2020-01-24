香港潛攝大賽2020得獎作品

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數碼攝影比賽微距項目冠軍作品《魷魚星人襲地球》，由劉邦榮在火石洲拍攝。（政府新聞處）
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數碼攝影比賽微距項目的亞軍作品《遇上流星雨》，由區慧姿在龍蝦灣拍攝。（政府新聞處）
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數碼攝影比賽微距項目的季軍作品《Jelly Home》，由姜忠輝在東果洲拍攝。（政府新聞處）
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數碼攝影比賽微距項目的新秀潛攝員評審大獎作品《你在看什麼？》，由朱蔚亭在橋咀洲拍攝。（政府新聞處）
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數碼攝影比賽微距項目的新秀潛攝員評審大獎作品《起航》，由何達鏗在果洲群島拍攝。（政府新聞處）
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數碼攝影比賽微距項目的新秀潛攝員評審大獎作品《歡迎光臨寒舍My Dwelling Place》，由梁展星在火石洲拍攝。（政府新聞處）
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數碼攝影比賽標準及廣角項目的冠軍作品《饅頭蟹與他的伴侶》，由陳燕玲在清水灣拍攝。（政府新聞處）
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數碼攝影比賽標準及廣角項目的亞軍作品《情人Valentine》，由李逸軒在赤洲拍攝。（政府新聞處）
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數碼攝影比賽標準及廣角項目的季軍作品《A wandering shelter》，由姚偉康拍攝。（政府新聞處）
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數碼攝影比賽標準及廣角項目的新秀潛攝員評審大獎作品《掠食與掙扎》，由陳偉良在東心淇拍攝。（政府新聞處）
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數碼攝影比賽標準及廣角項目的新秀潛攝員評審大獎作品《八爪魚產房》，由林浩銘在弓洲拍攝。（政府新聞處）
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數碼攝影比賽標準及廣角項目的新秀潛攝員評審大獎作品《十指緊扣》，由李雋顥在東心淇拍攝。（政府新聞處）
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學生組數碼攝影比賽的優秀學生潛攝員獎作品《Do you want to play hide and seek?》，由朱穎君在白臘仔拍攝。（政府新聞處）
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學生組數碼攝影比賽的優秀學生潛攝員獎作品《GO AWAY!》，由韋梓軒在甕缸灣拍攝。（政府新聞處）
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學生組數碼攝影比賽的優秀學生潛攝員獎作品《犬兔之爭》，由黃朗程在燈洲拍攝。（政府新聞處）
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最具喜感大獎《好事成雙》，由廖睿智在果洲群島拍攝。（政府新聞處）
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最具喜感大獎《頭部護理服務》，由吳啟龍在西貢拍攝。（政府新聞處）
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最具動感大獎《巨人與小海馬》，由陳朗欣在海下拍攝。（政府新聞處）
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最具動感大獎《飛魚HK Black Water Series: Fly Fish》，由劉邦榮在果洲群島拍攝。（政府新聞處）