香港潛攝大賽2020得獎作品

數碼攝影比賽微距項目的新秀潛攝員評審大獎作品《歡迎光臨寒舍My Dwelling Place》，由梁展星在火石洲拍攝。（政府新聞處）

數碼攝影比賽標準及廣角項目的季軍作品《A wandering shelter》，由姚偉康拍攝。（政府新聞處）

學生組數碼攝影比賽的優秀學生潛攝員獎作品《Do you want to play hide and seek?》，由朱穎君在白臘仔拍攝。（政府新聞處）