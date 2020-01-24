大學烽火一周年：烽煙退去　傷痕關起

反修例運動去年11月蔓延到大學，示威者及警方分別於中大及理大爆發激烈衝突，汽油彈、催淚彈交戰，在校園留下傷痕，有地方熏黑破損，有地方被噴上訴求塗鴉。

一年後社運稍息，校園變回上課的地方，表面上損毁大致修復，抗爭痕迹抹去，加上疫情下沒太多人回校，氣氛平靜。