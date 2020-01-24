大學烽火一周年：烽煙退去　傷痕關起

-
上圖：現時中大二號橋兩旁架設了約4米高的鐵絲網及大石壆，兩端有保安駐守，亦只能單程行車駛入校園。下圖：中大二號橋曾是衝突主要「戰場」，當日示威者在橋上設置自製「投石器」，向下方吐露港公路擲石。（賴俊傑攝、資料圖片）
-
上圖：疫情下中大未完全恢復面授課程，偌大的夏鼎基運動場未有學生使用。下圖：去年此時，防暴警向夏鼎基運動場發射多發催淚彈，多名示威者爭相走避。（賴俊傑攝、資料圖片）
-
上圖：示威者在中大校園各處留下的塗鴉，如今已被抹走。下圖：中大衝突後，校園各處留下與反修例相關的塗鴉，如圖中高錕樓外牆，寫滿「香港人反抗！」、「光復香港」等。（賴俊傑攝、資料圖片）
-
上圖：一年過去，中大「四條柱」看似與昔日沒大分別，實際上已由原本開放訪客自由出入，變成由保安駐守，訪客入內要先登記。下圖：警方去年曾在中大位於大埔公路的正門「四條柱」發射催淚彈，令校門煙霧瀰漫。（賴俊傑攝、資料圖片）
-
上圖：現時理大長樓梯已修復，正門亦加設閘機，教職員及學生要拍卡入校。下圖：去年示威者佔領理大後以大量雜物堵塞校園正門的長樓梯，然後縱火，部分階級燒焦。（馮凱鍵攝、資料圖片）
-
上圖：現時理大游泳池被圍封，池底部分磚頭被撬起，相信正在維修。下圖：理大爆發衝突期間，示威者製作大量汽油彈，更有人在校內游泳池練習投擲，令泳池受損熏黑。（馮凱鍵攝、資料圖片）
-
上圖：理大李嘉誠樓地下停車場某一角落，如常關起的渠口是去年被困示威者逃出重圍的希望。下圖：理大被圍期間，有示威者欲循渠道離開，一小時後失聯，消防派蛙人入渠搜索。（馮凱鍵攝、資料圖片）
-
上圖：一年過後，夕陽映照在無人的理大平台，寧靜氛圍與去年衝突時的緊張氣氛形成極大對比。下圖：理大被圍堵時，校內平台處處是化學品、汽油彈，柱上有塗鴉「報仇」二字。（馮凱鍵攝、資料圖片）
-
上圖：曾是被困示威者度宿地方的理大邵逸夫體育館，現已重新開放使用。下圖：示威者被困理大期間，邵逸夫體育館成為休息空間，曾有人形容該處似地震避難所。（馮凱鍵攝、資料圖片）
-
上圖：事隔一年後，連接理大及港鐵紅磡站的行人天橋包了鐵絲網，防止有人擲物，隧道口車水馬龍。下圖：去年理大衝突期間，紅隧九龍出入口收費亭上蓋的行人天橋起火，黑煙有如烏雲一樣，半條天橋的頂部被燒穿。（馮凱鍵攝、資料圖片）