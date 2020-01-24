藍月亮萬聖夜高掛

藍月亮（同一個月份出現的第二個滿月），雖然並非月亮變成藍色，在萬聖夜高高掛，依然漂亮迷人。(圖片：法新社)

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  • 相片日期：2020年11月1日
    阿根廷布宜諾斯艾利斯La Plata River上空的藍月亮 (法新社)
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  • 相片日期：2020年11月1日
    阿根廷布宜諾斯艾利斯La Plata River上空的藍月亮 (法新社)
    阿根廷布宜諾斯艾利斯La Plata River上空的藍月亮 (法新社)
  • 相片日期：2020年11月1日
    阿根廷布宜諾斯艾利斯La Plata River上空的藍月亮 (法新社)
    阿根廷布宜諾斯艾利斯La Plata River上空的藍月亮 (法新社)
  • 相片日期：2020年11月1日
    耶路撒冷舊城上空的藍月亮 (法新社)
    耶路撒冷舊城上空的藍月亮 (法新社)
  • 相片日期：2020年11月1日
    耶路撒冷舊城上空的藍月亮 (法新社)
    耶路撒冷舊城上空的藍月亮 (法新社)
  • 相片日期：2020年11月1日
    印度欽奈上空的藍月亮 (法新社)
    印度欽奈上空的藍月亮 (法新社)
  • 相片日期：2020年11月1日
    委內瑞拉首都卡拉卡斯上空的藍月亮 (法新社)
    委內瑞拉首都卡拉卡斯上空的藍月亮 (法新社)
  • 相片日期：2020年11月1日
    委內瑞拉首都卡拉卡斯上空的藍月亮 (法新社)
    委內瑞拉首都卡拉卡斯上空的藍月亮 (法新社)
  • 相片日期：2020年11月1日
    喀什米爾斯里那加上空的藍月亮 (法新社)
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