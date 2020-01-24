亞美尼亞阿塞拜疆衝突｜阿塞拜疆第二大城市被炸

南高加索國家阿塞拜疆與亞美尼亞就納戈爾諾—卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，下稱納卡地區）衝突在俄羅斯斡旋下達成停火協議，惟雙方在協議上周六（10日）中午生效後已互相指摘對方違反協議。阿塞拜疆周日（11日）稱亞美尼亞凌晨攻擊第二大城市甘賈（Ganja）住宅區，檢察長辦公室指最少9死34傷，亞美尼亞國防部反駁稱是謊言。（圖：法新社）

相關報道：

停火淪空談 阿塞拜疆第二大城被炸（2020年10月12日）

俄斡旋人道停火 亞阿互斥對方違約（2020年10月11日）

亞美尼亞阿塞拜疆交火 逾百死傷 亞國戒嚴軍事動員 總理指摘「向人民宣戰」（2020年9月28日）

  • 相片日期：2020年10月14日
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸。（法新社）
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸。（法新社）
  • 相片日期：2020年10月14日
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，救援人員搜索死傷者。（法新社）
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，救援人員搜索死傷者。（法新社）
  • 相片日期：2020年10月14日
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，救援人員搜索死傷者。（法新社）
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，救援人員搜索死傷者。（法新社）
  • 相片日期：2020年10月14日
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，救援人員在瓦礫中搜索。（法新社）
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，救援人員在瓦礫中搜索。（法新社）
  • 相片日期：2020年10月14日
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，當地市民情緒激動。（法新社）
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，當地市民情緒激動。（法新社）
  • 相片日期：2020年10月14日
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，當地市民情緒激動。（法新社）
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，當地市民情緒激動。（法新社）
  • 相片日期：2020年10月14日
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，房屋被毁。（法新社）
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，房屋被毁。（法新社）
  • 相片日期：2020年10月14日
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，當地市民等待救援人員救出傷者。（法新社）
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，當地市民等待救援人員救出傷者。（法新社）
  • 相片日期：2020年10月14日
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】一枚導彈殘骸落在阿塞拜疆Fizuli區。（法新社）
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】一枚導彈殘骸落在阿塞拜疆Fizuli區。（法新社）
  • 相片日期：2020年10月14日
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，救援人員在瓦礫中搜索。（法新社）
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，救援人員在瓦礫中搜索。（法新社）
  • 相片日期：2020年10月14日
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，救援人員在瓦礫中搜索。（法新社）
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，救援人員在瓦礫中搜索。（法新社）
  • 相片日期：2020年10月14日
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，房屋被毁。（法新社）
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，房屋被毁。（法新社）
  • 相片日期：2020年10月14日
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，房屋被毁。（法新社）
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，房屋被毁。（法新社）
  • 相片日期：2020年10月14日
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，當地市民等待救援人員救出傷者。（法新社）
    【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，當地市民等待救援人員救出傷者。（法新社）
  • 相片日期：2020年10月14日
    納戈爾諾—卡拉巴赫（納卡地區）是國際公認的阿塞拜疆屬地，可是該區人口卻以亞美尼亞人居多，納卡及周邊多年來受亞美尼亞實際控制。最近阿塞拜疆指摘亞美尼亞在納卡地區集結重兵有作戰之迹，令局勢變得緊張。（明報製圖，9月28日見報）
    納戈爾諾—卡拉巴赫（納卡地區）是國際公認的阿塞拜疆屬地，可是該區人口卻以亞美尼亞人居多，納卡及周邊多年來受亞美尼亞實際控制。最近阿塞拜疆指摘亞美尼亞在納卡地區集結重兵有作戰之迹，令局勢變得緊張。（明報製圖，9月28日見報）