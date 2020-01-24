亞美尼亞阿塞拜疆衝突｜阿塞拜疆第二大城市被炸

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【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸。（法新社）
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【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，救援人員搜索死傷者。（法新社）
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【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，救援人員搜索死傷者。（法新社）
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【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，救援人員在瓦礫中搜索。（法新社）
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【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，當地市民情緒激動。（法新社）
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【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，當地市民情緒激動。（法新社）
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【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，房屋被毁。（法新社）
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【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，當地市民等待救援人員救出傷者。（法新社）
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【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】一枚導彈殘骸落在阿塞拜疆Fizuli區。（法新社）
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【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，救援人員在瓦礫中搜索。（法新社）
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【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，救援人員在瓦礫中搜索。（法新社）
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【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，房屋被毁。（法新社）
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【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，房屋被毁。（法新社）
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【亞美尼亞阿塞拜疆衝突】阿塞拜疆第二大城市甘賈（Ganja）住宅區被炸，當地市民等待救援人員救出傷者。（法新社）
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納戈爾諾—卡拉巴赫（納卡地區）是國際公認的阿塞拜疆屬地，可是該區人口卻以亞美尼亞人居多，納卡及周邊多年來受亞美尼亞實際控制。最近阿塞拜疆指摘亞美尼亞在納卡地區集結重兵有作戰之迹，令局勢變得緊張。（明報製圖，9月28日見報）