三號風球｜「浪卡」逼近前夕的風平浪靜

天文台於10月12日下午5時10分發出三號強風信號，預料本港風勢晚間逐漸增強。3號風球下的傍晚，維港風平浪靜，不少市民登上深水埗嘉頓山觀看日落和晚霞。

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  • 相片日期：2020年10月12日
    下午近6時，維港風平浪靜。（劉焌陶攝）
    下午近6時，維港風平浪靜。（劉焌陶攝）
  • 相片日期：2020年10月12日
    （劉焌陶攝）
    （劉焌陶攝）
  • 相片日期：2020年10月12日
    3號風球下的傍晚，不少市民登上深水埗嘉頓山觀看日落和晚霞。（林靄怡攝）
    3號風球下的傍晚，不少市民登上深水埗嘉頓山觀看日落和晚霞。（林靄怡攝）
  • 相片日期：2020年10月12日
    （林靄怡攝）
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  • 相片日期：2020年10月12日
    （林靄怡攝）
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  • 相片日期：2020年10月12日
    （林靄怡攝）
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  • 相片日期：2020年10月12日
    （林靄怡攝）
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