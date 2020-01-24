食肆晚市堂食解禁

食肆晚市堂食由今晚（28日）開始放寬至晚上9時，入夜後街上人頭湧湧，不少食肆外出現長長人龍。

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  • 相片日期：2020年8月28日
    深水埗大牌檔晚市情況。（馮凱鍵攝）
    深水埗大牌檔晚市情況。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2020年8月28日
    尖沙嘴厚福街人頭湧湧。（蘇智鑫攝）
    尖沙嘴厚福街人頭湧湧。（蘇智鑫攝）
  • 相片日期：2020年8月28日
    尖沙嘴厚福街人頭湧湧。（蘇智鑫攝）
    尖沙嘴厚福街人頭湧湧。（蘇智鑫攝）
  • 相片日期：2020年8月28日
    旺角鉄火堂（林靄怡攝）
    旺角鉄火堂（林靄怡攝）
  • 相片日期：2020年8月28日
    旺角八幡屋涮涮鍋（林靄怡攝）
    旺角八幡屋涮涮鍋（林靄怡攝）
  • 相片日期：2020年8月28日
    深水埗大牌檔晚市情況。（馮凱鍵攝）
    深水埗大牌檔晚市情況。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2020年8月28日
    深水埗大牌檔晚市情況。（馮凱鍵攝）
    深水埗大牌檔晚市情況。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2020年8月28日
    深水埗大牌檔晚市情況。（馮凱鍵攝）
    深水埗大牌檔晚市情況。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2020年8月28日
    深水埗大牌檔晚市情況。（馮凱鍵攝）
    深水埗大牌檔晚市情況。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2020年8月28日
    深水埗大牌檔晚市情況。（馮凱鍵攝）
    深水埗大牌檔晚市情況。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2020年8月28日
    尖沙嘴厚福街「潮福軒蒸氣石鍋」店內客人不多。（林靄怡攝）
    尖沙嘴厚福街「潮福軒蒸氣石鍋」店內客人不多。（林靄怡攝）
  • 相片日期：2020年8月28日
    尖沙嘴厚福街「潮福軒蒸氣石鍋」，餐桌之間保持距離。（林靄怡攝）
    尖沙嘴厚福街「潮福軒蒸氣石鍋」，餐桌之間保持距離。（林靄怡攝）