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【加州山火】8月18日，有流動房屋被燒毁。（法新社）
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【加州山火】8月19日，一頭已死亡的牛躺在悶燒的地上。（法新社）
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美國加州山火失控，其中兩處山火更是加州史上規模第七大及第十大。圖為8月19日的山火場面。（法新社）
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【加州山火】8月18日，當局出動飛機噴灑阻燃劑。（法新社）
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【加州山火】8月20日，當局出動飛機噴灑阻燃劑。（法新社）
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【加州山火】8月20日，由飛機噴灑的阻燃劑（法新社）
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【加州山火】8月18日，消防員出動撲救山火。（法新社）
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【加州山火】（法新社）
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【加州山火】（法新社）
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【加州山火】8月14日，消防員出動撲救山火。（法新社）
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【加州山火】截至2020年8月20日的美國加州山火範圍（法新社）
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【加州山火】8月18日，有房屋被燒毁。（法新社）
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【加州山火】8月19日，一隻已死亡的雀鳥躺在路上。（法新社）
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【加州山火】8月19日（法新社）
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【加州山火】8月19日，已死亡的牛躺在地上。（法新社）
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【加州山火】8月19日，已死亡的牛躺在地上。（法新社）
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【加州山火】8月19日，山火燒毁房屋。（法新社）
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【加州山火】8月20日，山火令漫天染紅，有市民在遠處觀看。（法新社）
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【加州山火】8月20日，山火令漫天染紅。（法新社）
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【加州山火】8月18日，有房屋被燒毁。（法新社）
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【加州山火】（法新社）
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【加州山火】（法新社）
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【加州山火】（法新社）
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【加州山火】（法新社）