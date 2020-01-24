四川洪災　重慶城區水浸

8月以來，長江上游區域頻繁降大雨，四川盆地受洪水侵襲，多個市鄉鎮遭受洪災，民房被沖毁。著名景點樂山大佛於8月18日亦受洪水「圍困」，洪水一度淹至大佛腳趾。[詳情]

長江、嘉陵江洪峰順勢而下，抵達重慶市主城區，重慶市迎來今年入汛後最大洪水。8月19日，洪水淹浸重慶市南濱路、嘉濱路，重慶主城區多條道路實施交通管制。重慶洪崖洞、朝天門、磁器口等著名景點多處部分區域也被洪水淹浸。（圖文：新華社、中新社）

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