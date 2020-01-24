四川洪災　重慶城區水浸

8月以來，長江上游區域頻繁降大雨，四川盆地受洪水侵襲，多個市鄉鎮遭受洪災，民房被沖毁。著名景點樂山大佛於8月18日亦受洪水「圍困」，洪水一度淹至大佛腳趾。[詳情]

長江、嘉陵江洪峰順勢而下，抵達重慶市主城區，重慶市迎來今年入汛後最大洪水。8月19日，洪水淹浸重慶市南濱路、嘉濱路，重慶主城區多條道路實施交通管制。重慶洪崖洞、朝天門、磁器口等著名景點多處部分區域也被洪水淹浸。（圖文：新華社、中新社）

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  • 相片日期：2020年8月20日
    8月20日，重慶市南岸區受洪水淹浸，救援船在被淹沒的南濱路城市公路巡邏。（新華社）
    8月20日，重慶市南岸區受洪水淹浸，救援船在被淹沒的南濱路城市公路巡邏。（新華社）
  • 相片日期：2020年8月20日
    8月20日，重慶南岸區南濱路被洪水淹沒，一艘消防救援船（圖中紅色救援船）在洪水中巡邏。（新華社）
    8月20日，重慶南岸區南濱路被洪水淹沒，一艘消防救援船（圖中紅色救援船）在洪水中巡邏。（新華社）
  • 相片日期：2020年8月20日
    8月20日，洪水通過重慶中心城區，沿江南濱路被洪水淹沒。（新華社）
    8月20日，洪水通過重慶中心城區，沿江南濱路被洪水淹沒。（新華社）
  • 相片日期：2020年8月20日
    8月20日，重慶市南岸區南濱路被洪水淹沒。（新華社）
    8月20日，重慶市南岸區南濱路被洪水淹沒。（新華社）
  • 相片日期：2020年8月20日
    8月20日，洪水通過重慶中心城區，部分道路被淹沒。（新華社）
    8月20日，洪水通過重慶中心城區，部分道路被淹沒。（新華社）
  • 相片日期：2020年8月20日
    8月20日，洪水過境重慶主城區，南岸區南濱路被淹，圖為喜來登大酒店門外被洪水淹浸。（新華社）
    8月20日，洪水過境重慶主城區，南岸區南濱路被淹，圖為喜來登大酒店門外被洪水淹浸。（新華社）
  • 相片日期：2020年8月20日
    8月20日，洪水過境重慶主城區。（新華社）
    8月20日，洪水過境重慶主城區。（新華社）
  • 相片日期：2020年8月20日
    8月18日，重慶朝天門碼頭的門洞被洪水淹沒。（中新社資料圖片）
    8月18日，重慶朝天門碼頭的門洞被洪水淹沒。（中新社資料圖片）
  • 相片日期：2020年8月20日
    8月19日，重慶渝中區嘉陵江濱江路，知名景點洪崖洞臨江區域被淹沒。（新華社資料圖片）
    8月19日，重慶渝中區嘉陵江濱江路，知名景點洪崖洞臨江區域被淹沒。（新華社資料圖片）
  • 相片日期：2020年8月20日
    【四川洪災】8月18日，洪水淹至四川樂山大佛佛腳平台。（新華社資料圖片）
    【四川洪災】8月18日，洪水淹至四川樂山大佛佛腳平台。（新華社資料圖片）
  • 相片日期：2020年8月20日
    【四川洪災】8月18日，四川樂山大佛佛腳平台被洪水淹至大佛腳趾。（中新社資料圖片）
    【四川洪災】8月18日，四川樂山大佛佛腳平台被洪水淹至大佛腳趾。（中新社資料圖片）
  • 相片日期：2020年8月20日
    【四川洪災】8月19日，洪水退去後的成都黃龍溪古鎮，沿江部分區域受損。（中新社資料圖片）
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  • 相片日期：2020年8月20日
    【四川洪災】成都暴雨致黃龍溪古鎮出現嚴重內澇。圖為8月17日，四川成都黃龍溪古鎮遊樂場被洪水淹浸。（中新社資料圖片）
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  • 相片日期：2020年8月20日
    【四川洪災】8月17日，四川成都黃龍溪古鎮居民清理積水。（中新社資料圖片）
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  • 相片日期：2020年8月20日
    【四川洪災】8月17日，四川成都金堂縣遭遇50年一遇洪水。圖為洪峰過境金堂縣。（中新社資料圖片）
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  • 相片日期：2020年8月20日
    【四川洪災】8月18日，洪水過後，四川雅安市雨城區草壩鎮的情況。（新華社資料圖片）
    【四川洪災】8月18日，洪水過後，四川雅安市雨城區草壩鎮的情況。（新華社資料圖片）
  • 相片日期：2020年8月20日
    【四川洪災】8月18日，洪水過後，四川雅安市雨城區草壩鎮的情況。（新華社）
    【四川洪災】8月18日，洪水過後，四川雅安市雨城區草壩鎮的情況。（新華社）
  • 相片日期：2020年8月20日
    【四川洪災】8月18日，四川樂山市中心多區出現嚴重水浸，有市民划船出行。（中新社資料圖片）
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  • 相片日期：2020年8月20日
    【四川洪災】8月18日，四川樂山市受洪水影響，救援人員營救被困民眾。（中新社資料圖片）
    【四川洪災】8月18日，四川樂山市受洪水影響，救援人員營救被困民眾。（中新社資料圖片）
  • 相片日期：2020年8月20日
    【四川洪災】受暴雨影響，流經成都市黃龍溪古鎮的府河和鹿溪河水位超警戒水位。圖為8月17日，航拍府河和鹿溪河的情況。（中新社資料圖片）
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  • 相片日期：2020年8月20日
    【四川洪災】8月20日，四川樂山市洪水漸退，市內一所學校的操場和教學樓淤泥堆積。（中新社）
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