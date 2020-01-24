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網上賞鳥：朱䴉
在「朱䴉之鄉」陝西省漢中市洋縣，隨處可見朱䴉在漢江及漢江支流的河灘和濕地覓食及棲息。朱䴉有鳥中「東方寶石」之稱，屬國家一級重點保護野生動物。（圖片：新華社）
相片日期：2020年8月4日
朱䴉（新華社）
相片日期：2020年8月4日
陝西省漢中市洋縣隨處可見朱䴉。（新華社）
相片日期：2020年8月4日
朱䴉（新華社）
相片日期：2020年8月4日
朱䴉（新華社）
相片日期：2020年8月4日
朱䴉（新華社）
相片日期：2020年8月4日
朱䴉（新華社）
相片日期：2020年8月4日
朱䴉（新華社）
相片日期：2020年8月4日
朱䴉（新華社）
相片日期：2020年8月4日
朱䴉（新華社）
相片日期：2020年8月4日
朱䴉（新華社）
相片日期：2020年8月4日
朱䴉（新華社）
相片日期：2020年8月4日
朱䴉（新華社）