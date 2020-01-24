澳洲山火釀動物大災難　20物種瀕滅絕

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在新南威爾士省，一隻樹熊舔雨水解渴。（路透社資料圖片）
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在袋鼠島野生動物公園緊急應援中心，受傷的樹熊接受治療。（法新社）
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在袋鼠島獲救的樹熊在野生動物公園緊急應援中心接受治療。（路透社資料圖片）
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在袋鼠島獲救的樹熊在野生動物公園緊急應援中心接受治療。（路透社資料圖片）
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在袋鼠島野生動物公園緊急應援中心，救援人員小心翼翼為樹熊包紥傷口。（路透社資料圖片）
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一隻樹熊在袋鼠島的山火中燒傷腳掌。（路透社資料圖片）
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袋鼠島不少樹熊山林大火中被燒傷腳掌。（路透社資料圖片）
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袋鼠島一隻樹熊獲救後接受治療。（路透社資料圖片）
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袋鼠島不少樹熊被燒傷腳掌。（路透社資料圖片）
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在袋鼠島野生動物公園的緊急應援中心，受傷的樹熊接受治療。（路透社資料圖片）
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在袋鼠島野生動物公園的緊急應援中心，受傷的樹熊接受治療。（路透社資料圖片）
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在袋鼠島野生動物公園的緊急應援中心，受傷的樹熊接受治療。（路透社資料圖片）
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在袋鼠島野生動物公園的緊急應援中心，受傷的樹熊接受治療。（路透社資料圖片）
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在袋鼠島野生動物公園的緊急應援中心，受傷的樹熊接受治療。（路透社資料圖片）
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在袋鼠島野生動物公園，工作人員照顧淪為孤兒的樹熊。 （法新社資料圖片）
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在新南威爾士省，救援人員在樹林中救出兩隻樹熊。（路透社資料圖片）
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袋鼠島大片林木燒毁，一頭小袋鼠無處容身。（路透社資料圖片）
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在新南威爾士省藍山山區，一隻袋鼠雙腳嚴重受傷。（路透社資料圖片）
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在袋鼠島野生動物公園緊急應援中心，工作人員悉心照料獲救的袋鼠。（路透社資料圖片）
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在昆士蘭省，獲救的年幼袋鼠暫以野生動物醫院為家。（路透社資料圖片）
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在新南威爾士省藍山山區，一隻袋貂受傷獲救。（路透社資料圖片）
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新南威爾士省大片林木被燒毁，當局為動物空投食物。（路透社資料圖片）
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小袋鼠享用空投食物。（法新社資料圖片）
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新南威爾士省大片林木燒毁，一條巨蜥尋找食物。（法新社資料圖片）
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袋鼠島被山火蹂躪，被燒傷的樹熊在野生動物公園緊急應援中心瑟縮一角。（路透社資料圖片）
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一隻樹熊在袋鼠島山火中劫後餘生。 （路透社資料圖片）
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袋鼠島一隻樹熊陳屍荒野。（路透社資料圖片）