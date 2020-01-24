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國民黨總統候選人韓國瑜1月9日在凱道舉行造勢晚會，有支持者舉起「總統票投韓國瑜」標語。（賴俊傑攝）
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國民黨總統候選人韓國瑜造勢晚會1月9日在凱道舉行，大批支持者搖旗吶喊。（賴俊傑攝）
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在選舉前夕，競逐連任總統的蔡英文（右）的車隊掃街拜票。（法新社）
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1月5日，民進黨總統候選人蔡英文在新莊體育場舉行造勢會，不少支持者出席。（法新社）
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國民黨總統候選人韓國瑜造勢晚會1月9日在凱道舉行，參加者擠得水泄不通。（路透社）
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國民黨總統候選人韓國瑜造勢晚會1月9日在凱道舉行。（路透社）
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國民黨總統候選人韓國瑜1月9日在凱道舉行造勢晚會，有支持者用青天白日滿地紅旗包裹身體，搖旗吶喊。（賴俊傑攝）
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國民黨總統候選人韓國瑜造勢晚會1月9日在凱道舉行。（賴俊傑攝）
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國民黨總統候選人韓國瑜造勢晚會1月9日在凱道舉行，大批支持者搖旗吶喊。（賴俊傑攝）
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國民黨總統候選人韓國瑜造勢晚會1月9日在凱道舉行，大批支持者搖旗吶喊。（賴俊傑攝）
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國民黨總統候選人韓國瑜造勢晚會1月9日在凱道舉行，大批支持者搖旗吶喊。（賴俊傑攝）
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國民黨總統候選人韓國瑜造勢晚會1月9日在凱道舉行，有參加者高舉拳頭以表支持。（路透社）
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國民黨總統候選人韓國瑜造勢晚會1月9日在凱道舉行。（路透社）
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國民黨總統候選人韓國瑜造勢晚會1月9日在凱道舉行。（路透社）
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國民黨總統候選人韓國瑜造勢晚會1月9日在凱道舉行。（法新社）