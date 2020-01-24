新南威爾士省義務消防員32歲Geoffrey Keaton及36歲Andrew O'Dwyer早前救火時，消防車不幸撞上燃燒倒塌的樹幹，翻車身亡。Geoffrey Keaton上周四（2日）在悉尼舉殯，其19個月大的兒子Harvey Keaton咬着奶嘴，代父親接受英勇勳章。（法新社）