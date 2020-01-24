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新南威爾士省一隻馬正逃離山火。（法新社）
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消防員於新南威爾士省Nowra撲救山火，避免山火蔓延至民居。（法新社）
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消防員於新南威爾士省Nowra撲救山火，要與強風對抗。（法新社）
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新南威爾士省倍特曼海灣（Batemans Bay）以南Moruya一個小鎮發生山火。（法新社）
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新南威爾士省伊登（Eden）一間木工廠周一（6日）起火，大量白煙升上半空。（法新社）
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新南威爾士省科巴戈村（Cobargo）的民房被山火摧毁，一名居民站在瓦礫中。（法新社）
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維多利亞省東部城鎮馬拉庫塔（Mallacoota）的居民被山火圍困，海軍上周五（3日）派出巡邏艇「梧桐」號（MV Sycamore）協助居民撤離。（法新社）
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維多利亞省東部城鎮馬拉庫塔（Mallacoota）的居民被山火圍困，海軍上周五（3日）派出MRH-90型號直升機協助居民撤離。（法新社）
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澳洲海軍派出巡邏艇「梧桐」號（MV Sycamore）協助被山火圍困的居民撤離，居民於維多利亞省Hastings一個港口下船。（法新社）
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新南威爾士省義務消防員32歲Geoffrey Keaton及36歲Andrew O'Dwyer早前救火時，消防車不幸撞上燃燒倒塌的樹幹，翻車身亡。Geoffrey Keaton上周四（2日）在悉尼舉殯，其19個月大的兒子Harvey Keaton咬着奶嘴，代父親接受英勇勳章。（法新社）
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新南威爾士省持續受山火肆虐，Cooma的Snowy Valley一隻袋鼠於彌漫煙塵的田野中奔跑。（法新社）
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新南威爾士省持續受山火肆虐，Cooma的Snowy Valley一隻袋鼠坐在彌漫煙塵的田野中。（法新社）
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新南威爾士省Bemboka的天空因山火變成一片橙紅色。（法新社）
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新南威爾士省Merimbula一個海灘滿佈山火所產生的塵炭。（法新社）
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一隻於山火中受傷及脫水的樹熊被救出，並於Port Macquarie一間樹熊醫院接受治療。（法新社）
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一隻於山火中受傷及脫水的樹熊被救出，並於Port Macquarie一間樹熊醫院接受治療。（法新社）
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澳洲野生動物信息、救援及教育服務中心（WIRES）人員於山火中救出一隻嚴重燒傷的尾袋貂（Brushtail Possum）。（路透社）
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約2萬人於去年12月11日在悉尼遊行，指空氣中彌漫山火煙塵導致健康問題，要求政府採取緊急氣候行動。（法新社）