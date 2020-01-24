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【日食環球睇】中東及亞洲多國於12月26日出現日食。在菲律賓可觀測到日環食。（法新社）
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【日食環球睇】在香港可看到日偏食。（法新社）
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【日食環球睇】香港可觀看到日偏食。（法新社）
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【日食環球睇】福建省（新華社）
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【日食環球睇】北京民眾觀看日食。（法新社）
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【日食環球睇】天津民眾以太陽濾光片觀看日食。（新華社）
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【日食環球睇】在昆明看日食。（新華社）
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【日食環球睇】印度泰米爾納德邦觀測到日環食。（法新社）
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【日食環球睇】印度孟買學生自製簡單工具觀看日食。（法新社）
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【日食環球睇】印度小學生一同觀看日食。（法新社）
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【日食環球睇】巴基斯坦（法新社）
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【日食環球睇】泰國（路透社）
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【日食環球睇】在泰國，有小朋友在科學教育中心透過儀器觀看日偏食。（路透社）
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【日食環球睇】馬來西亞（路透社）
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【日食環球睇】馬來西亞民眾觀看日食。（法新社）
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【日食環球睇】馬來西亞觀測到日環食的整個過程。（法新社）
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【日食環球睇】遊客在馬來西亞觀看日食。（法新社）
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【日食環球睇】印尼（路透社）
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【日食環球睇】印尼民眾在南蘇拉威西省觀看日食。（路透社）
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【日食環球睇】在緬甸，有民眾以手機加上太陽濾光片觀看日食。（法新社）
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【日食環球睇】科威特（法新社）
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【日食環球睇】在沙特阿拉伯，有民眾戴上特別保護眼鏡欣賞日全食。（路透社）
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【日食環球睇】伊拉克（法新社）