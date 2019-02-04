英國大選揭盅，執政保守黨在今屆大選中贏得漂亮一仗，在下議院奪得過半數議席，亦是保守黨自1987年前首相戴卓爾夫人以來的歷史大勝。首相約翰遜發表勝利宣言，矢言將於2020年1月31日前如期完成脫歐。

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