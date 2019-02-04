英國大選保守黨大勝

英國大選揭盅，執政保守黨在今屆大選中贏得漂亮一仗，在下議院奪得過半數議席，亦是保守黨自1987年前首相戴卓爾夫人以來的歷史大勝。首相約翰遜發表勝利宣言，矢言將於2020年1月31日前如期完成脫歐。

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  • 相片日期：2019年12月13日
    英國首相約翰遜帶着愛犬Dilyn到投票站。（法新社）
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  • 相片日期：2019年12月13日
    首相約翰遜帶愛犬投票掀起帶狗投票熱潮，約翰遜女友帶同愛犬到點票中心，小狗搶盡不少風頭。（法新社）
    首相約翰遜帶愛犬投票掀起帶狗投票熱潮，約翰遜女友帶同愛犬到點票中心，小狗搶盡不少風頭。（法新社）
  • 相片日期：2019年12月13日
    約翰遜女友抱着愛犬在點票中心甚受歡迎。（法新社）
    約翰遜女友抱着愛犬在點票中心甚受歡迎。（法新社）
  • 相片日期：2019年12月13日
    約翰遜在保守黨總部發表勝利宣言。（路透社）
    約翰遜在保守黨總部發表勝利宣言。（路透社）
  • 相片日期：2019年12月13日
    約翰遜在保守黨總部發表勝利宣言。（路透社）
    約翰遜在保守黨總部發表勝利宣言。（路透社）
  • 相片日期：2019年12月13日
    約翰遜（中）在點票中心和其他候選人合照。（路透社）
    約翰遜（中）在點票中心和其他候選人合照。（路透社）
  • 相片日期：2019年12月13日
    穿上《芝麻街》人物Elmo裝束的獨立候選人Bobby Smith（左）與穿鐵桶人裝束的獨立候選人Count Binface在Uxbridge點票中心互相打氣。（法新社）
    穿上《芝麻街》人物Elmo裝束的獨立候選人Bobby Smith（左）與穿鐵桶人裝束的獨立候選人Count Binface在Uxbridge點票中心互相打氣。（法新社）
  • 相片日期：2019年12月13日
    穿上《芝麻街》人物Elmo裝束的獨立候選人Bobby Smith（左）與穿鐵桶人裝束的獨立候選人Count Binface在Uxbridge點票中心互相打氣。（法新社）
    穿上《芝麻街》人物Elmo裝束的獨立候選人Bobby Smith（左）與穿鐵桶人裝束的獨立候選人Count Binface在Uxbridge點票中心互相打氣。（法新社）
  • 相片日期：2019年12月13日
    獨立候選人Count Binface在票站中心舉手投足非常惹人注目。（法新社）
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  • 相片日期：2019年12月13日
    Count Binface在Uxbridge點票中心與支持者合照。（法新社）
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  • 相片日期：2019年12月13日
    約翰遜與女友抵達首相府。（路透社）
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  • 相片日期：2019年12月13日
    英國大選保守黨歷史大勝。（路透社）
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  • 相片日期：2019年12月13日
    工黨黨魁郝爾彬贏得議席後發表講話。（路透社）
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  • 相片日期：2019年12月13日
    工黨黨魁郝爾彬（路透社）
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  • 相片日期：2019年12月13日
    郝爾彬監察點票。（路透社）
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  • 相片日期：2019年12月13日
    工黨候選人Stella Creasy在Walthamstow勝出。（路透社）
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  • 相片日期：2019年12月13日
    蘇格蘭民族黨黨魁施雅晴（法新社）
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  • 相片日期：2019年12月13日
    蘇格蘭民族黨黨魁施雅晴得悉該黨候選人擊敗自民黨黨魁時，表現興奮。（法新社）
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  • 相片日期：2019年12月13日
    蘇格蘭民族黨黨魁施雅晴與勝選的黨員自拍。（法新社）
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  • 相片日期：2019年12月13日
    蘇格蘭民族黨候選人Amy Callaghan擊敗自民黨黨魁。（法新社）
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  • 相片日期：2019年12月13日
    自民黨黨魁施詠淳（Jo Swinson）落敗後發表講話。（路透社）
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  • 相片日期：2019年12月13日
    Bath點票中心（路透社）
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  • 相片日期：2019年12月13日
    Chesterfield點票中心（路透社）
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  • 相片日期：2019年12月13日
    Islington點票中心（法新社）
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