12月8日民陣遊行‧日與夜

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【12月8日民陣遊行】灣仔軒尼詩道一片燈海。(鍾林枝攝)
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【12月8日民陣遊行】灣仔軒尼詩道 (鍾林枝攝)
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【12月8日民陣遊行】金鐘警總外 (楊柏賢攝)
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【12月8日民陣遊行】金鐘警總外 (楊柏賢攝)
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【12月8日民陣遊行】軒尼詩道鵝頸橋情況（賴俊傑攝）
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【12月8日民陣遊行】軒尼詩道鵝頸橋情況（賴俊傑攝）
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【12月8日民陣遊行】有人穿了叮噹服遊行。（鍾林枝攝）
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【12月8日民陣遊行】軒尼詩道情況（賴俊傑攝）
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【12月8日民陣遊行】遊行情況（梁銘康攝）
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【12月8日民陣遊行】修頓外的情況（梁銘康攝）
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【12月8日民陣遊行】修頓外的情況（梁銘康攝）
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【12月8日民陣遊行】軒尼詩道鵝頸橋情況（賴俊傑攝）
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【12月8日民陣遊行】大批人坐隧巴去銅鑼灣 (讀者提供)
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【12月8日民陣遊行】軒尼詩道鵝頸橋情況（賴俊傑攝）
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【12月8日民陣遊行】（鍾林枝攝）
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【12月8日民陣遊行】百德新街，警方舉黑旗。（邱榕瀅攝）
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【12月8日民陣遊行】金鐘樂禮街，警方舉黑旗。（林穎茵攝）
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【12月8日民陣遊行】銅鑼灣崇光百貨對開，有女子身體不適倒地，需要義務急救員協助。（許芳文攝）
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【12月8日民陣遊行】銅鑼灣崇光百貨對開，消防員救護員到場。（許芳文攝）
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【12月8日民陣遊行】菲林明道與謝斐道交界，警員扣查黑衣市民。(梁銘康攝)
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【12月8日民陣遊行】特別職務警察在金鐘政府總部橋駐守。（林靄怡攝）
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【12月8日民陣遊行】(林靄怡攝)
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【12月8日民陣遊行】中環德輔道中雪廠街一帶，交警開始間封。（蘇智鑫攝）