12月8日民陣遊行‧日與夜

民陣12月8日舉行「國際人權日遊行」，是警方4個多月來首次批出民陣遊行。下午約3時遊行起步，約5時遊行隊伍龍尾離開維園，晚上約6時遊行隊伍仍在灣仔金鐘向中環前進，參加者高舉手機亮起燈光，軒尼詩道一片燈海。

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