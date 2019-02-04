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北京11月29日首場降雪，據報是自1961年以來首次「準時」出現的初雪。圖為2019年11月30日一隻小狗在雪中玩耍。（新華社）
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【北京初雪】2019年11月30日，北京故宮角樓（中新社）
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【北京初雪】2019年11月30日，北京天壇公園內，鳥兒在柿子樹上覓食。（中新社）
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【北京初雪】2019年11月30日，行人走在街道上。（新華社）
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【北京初雪】2019年11月30日，北京雪景（新華社）
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【北京初雪】2019年11月30日，北京雪景（新華社）
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【北京初雪】2019年11月30日，故宮博物院（新華社）
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【北京初雪】2019年11月30日，北京景山公園內（中新社）
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【北京初雪】2019年11月30日，民眾在北京天壇公園內賞雪。（中新社）
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【北京初雪】2019年11月30日，行人走在街道上。（新華社）
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【北京初雪】2019年11月30日，北京景山（中新社）
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【北京初雪】2019年11月30日，故宮角樓附近（新華社）
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【北京初雪】2019年11月30日，北京景山壽皇殿（中新社）
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【北京初雪】2019年11月30日，遊客遊覽故宮。（新華社）
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【北京初雪】2019年11月30日，涼水河畔（新華社）