北京初雪

北京11月29日出現大範圍降雪，據報是自1961年以來首次「準時」出現的初雪。積雪覆蓋北京城區，不少人走到故宮看白雪紅牆，有遊客特意穿着古裝到故宮拍照。（圖片：新華社、中新社  整理：黃詠賢）

  • 相片日期：2019年12月2日
    北京11月29日首場降雪，據報是自1961年以來首次「準時」出現的初雪。圖為2019年11月30日一隻小狗在雪中玩耍。（新華社）
    北京11月29日首場降雪，據報是自1961年以來首次「準時」出現的初雪。圖為2019年11月30日一隻小狗在雪中玩耍。（新華社）
  • 相片日期：2019年12月2日
    【北京初雪】2019年11月30日，北京故宮角樓（中新社）
    【北京初雪】2019年11月30日，北京故宮角樓（中新社）
  • 相片日期：2019年12月2日
    【北京初雪】2019年11月30日，北京天壇公園內，鳥兒在柿子樹上覓食。（中新社）
    【北京初雪】2019年11月30日，北京天壇公園內，鳥兒在柿子樹上覓食。（中新社）
  • 相片日期：2019年12月2日
    【北京初雪】2019年11月30日，行人走在街道上。（新華社）
    【北京初雪】2019年11月30日，行人走在街道上。（新華社）
  • 相片日期：2019年12月2日
    【北京初雪】2019年11月30日，北京雪景（新華社）
    【北京初雪】2019年11月30日，北京雪景（新華社）
  • 相片日期：2019年12月2日
    【北京初雪】2019年11月30日，北京雪景（新華社）
    【北京初雪】2019年11月30日，北京雪景（新華社）
  • 相片日期：2019年12月2日
    【北京初雪】2019年11月30日，故宮博物院（新華社）
    【北京初雪】2019年11月30日，故宮博物院（新華社）
  • 相片日期：2019年12月2日
    【北京初雪】2019年11月30日，北京景山公園內（中新社）
    【北京初雪】2019年11月30日，北京景山公園內（中新社）
  • 相片日期：2019年12月2日
    【北京初雪】2019年11月30日，民眾在北京天壇公園內賞雪。（中新社）
    【北京初雪】2019年11月30日，民眾在北京天壇公園內賞雪。（中新社）
  • 相片日期：2019年12月2日
    【北京初雪】2019年11月30日，行人走在街道上。（新華社）
    【北京初雪】2019年11月30日，行人走在街道上。（新華社）
  • 相片日期：2019年12月2日
    【北京初雪】2019年11月30日，北京景山（中新社）
    【北京初雪】2019年11月30日，北京景山（中新社）
  • 相片日期：2019年12月2日
    【北京初雪】2019年11月30日，故宮角樓附近（新華社）
    【北京初雪】2019年11月30日，故宮角樓附近（新華社）
  • 相片日期：2019年12月2日
    【北京初雪】2019年11月30日，北京景山壽皇殿（中新社）
    【北京初雪】2019年11月30日，北京景山壽皇殿（中新社）
  • 相片日期：2019年12月2日
    【北京初雪】2019年11月30日，遊客遊覽故宮。（新華社）
    【北京初雪】2019年11月30日，遊客遊覽故宮。（新華社）
  • 相片日期：2019年12月2日
    【北京初雪】2019年11月30日，涼水河畔（新華社）
    【北京初雪】2019年11月30日，涼水河畔（新華社）