香港藝術館重開　落地玻璃飽覽維港

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香港藝術館11月30日重開，空間大增，透過落地玻璃，可在館內飽覽維港海景。圖中是名為《海闊天空》的藝術作品，在窗邊放有多個「陶人」，展示本港生活百態，玻璃上則貼有多張便條紙。（賴俊傑攝）
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香港藝術館11月30日重新開放，空間增加四成，其中5樓的新空間，擺放多件裝置藝術。圖為馮永基的《我與吳冠中對話》，裝置內懸掛的懷舊瓦片，來自茶具博物館因維修回收得來的建築棄置廢料，瓦片相互扣連成雙燕，與吳冠中畫作《雙燕》互為呼應。（中新社）
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香港藝術館11月30日重開，空間大增四成。（賴俊傑攝）
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香港藝術館11月30日重開，空間增加四成，館內亦有落地玻璃讓市民欣賞維港景色。（賴俊傑攝）
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香港藝術館11月30日重開，館內特設落地玻璃讓市民可欣賞維港景色。（賴俊傑攝）
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香港藝術館11月30日重開。 圖為吳冠中「從糞筐到餐車——吳冠中誕辰100周年展」。（賴俊傑攝）
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香港藝術館11月30日重新開放，在一樓別館「小題大作——香港藝術館的故事」特別精選了吳冠中的畫作《雙燕》（圖）。在4樓則特別設有「吳冠中誕辰一百周年展」，展出吳冠中多幅畫作。（中新社）
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香港藝術館11月30日重新開放，今年適逢吳冠中誕辰100周年，特設「吳冠中誕辰一百周年展」。圖為吳冠中2002年為香港藝術館繪製的畫作。（中新社）
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香港藝術館11月30日重開。（賴俊傑攝）
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香港藝術館11月30日重開。（賴俊傑攝）
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香港藝術館11月30日重開，陽光透過落地玻璃照入藝術館內，伴隨市民參觀藝術品。圖中是名為《海闊天空》的藝術作品，在窗邊放有多個「陶人」，展示本港生活百態，玻璃上則貼有多張便條紙。（賴俊傑攝）
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香港藝術館11月30日重開。（賴俊傑攝）
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香港藝術館11月30日重開。（賴俊傑攝）
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香港藝術館11月30日重新開放，藝術館5樓新空間展示多件裝置藝術，圖為香港藝術家黃宏達作品《混沌初開》，以數碼影像及水墨畫等混合媒介，創作多維世界。（中通社）
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香港藝術館11月30日重開。（賴俊傑攝）
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香港藝術館11月30日重新開放，藝術館5樓新空間特設「蛙王流動博物館」，展示藝術家郭孟浩別樹一格的作品。（中通社）
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香港藝術館11月30日重新開放，館內同時舉辦11個展覽，包括「小題大作——香港藝術館的故事」、「吳冠中誕辰一百周年展」、「香港經驗·香港實驗」等。 圖為小題大作展覽精選作品——威廉·哈維《香港仔附近的瀑布》。（中通社）
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香港藝術館館長(現代及香港藝術) 鄧民亮在11月29日傳媒預覽時，介紹重點展品呂壽琨的《禪畫》。（中通社）
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「小題大作——香港藝術館的故事」展覽精選了呂壽琨《禪畫》。（中通社）