香港藝術館重開　落地玻璃飽覽維港

閉館4年翻新擴建的香港藝術館，11月30日重開，空間增加四成，大樓換成落地玻璃，可飽覽維港海景。藝術館設有11個展覽，頭炮包括首次與英國泰特美術館合辦的特展「觀景．景觀——從泰納到霍克尼」。回歸本地，則有《香港經驗．香港實驗》、《原典變奏——香港視點》展覽。除了特展需付費參觀，其他展覽可免費入場。

今年適逢中國畫家吳冠中誕辰一百周年，藝術館設立「從糞筐到餐車——吳冠中誕辰100周年展」，展出逾百展品，包括吳冠中及其家人捐贈的畫作，如《都市之夜》、《水巷》。

相關報道：藝術館重開 便條「貼維港」成展品 11展覽打頭陣 入場設預約須安檢