威尼斯水災　水位曾深達1.87米

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【威尼斯水災】2019年11月15日警察站在被水淹的聖馬可廣場。（法新社）
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【威尼斯水災】威尼斯因連日暴雨導致嚴重水浸。圖為11月15日威尼斯阿爾托橋鄰近的街道水浸。（法新社）
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【威尼斯水災】2019年11月17日，威尼斯水浸再錄得逾1.6米水位，當局工作人員用木板架起臨時木橋供民眾使用。（法新社）
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【威尼斯水災】2019年11月15日市民在被水淹浸的聖馬可廣場中行走，水深及膝。（法新社）
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【威尼斯水災】2019年11月15日，警察在被水淹浸的聖馬可廣場走廊上巡邏。（法新社）
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【威尼斯水災】2019年11月15日，威尼斯阿爾托橋鄰近的商店水浸。（法新社）
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【威尼斯水災】2019年11月15日，市民在被水淹浸的街道上行走。（新華社）
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【威尼斯水災】2019年11月15日，威尼斯阿爾托橋鄰近的街道。（法新社）
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【威尼斯水災】2019年11月15日，威尼斯（法新社）
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【威尼斯水災】2019年11月15日，威尼斯阿爾托橋鄰近的街道水浸。（法新社）
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【威尼斯水災】2019年11月14日，威尼斯（法新社）
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【威尼斯水災】2019年11月14日，市民在臨時搭建的橋上行走。（法新社）
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【威尼斯水災】2019年11月14日，威尼斯（法新社）
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【威尼斯水災】2019年11月13日，聖馬爾谷聖殿宗主教座堂內部（法新社）
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【威尼斯水災】2019年11月13日，威尼斯聖馬可廣場（法新社）
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【威尼斯水災】2019年11月12日，San Macro Basilica Square（法新社）
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【威尼斯水災】2019年11月12日，Gritti Palace酒店（法新社）
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【威尼斯水災】2019年11月12日，Gritti Palace酒店（法新社）
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【威尼斯水災】2019年11月12日，威尼斯（法新社）
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【威尼斯水災】2019年11月14日，有人坐在被水淹浸的聖馬可廣場的椅子上。（法新社）