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十一國慶閱兵北京郊區訓練現場
今年是新中國成立70周年，10月1日，北京天安門廣場將舉行大型閱兵儀式，時長約80分鐘，共59個方梯隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人。中新社近日探訪位於北京郊區的閱兵訓練場，採訪參演方梯隊的訓練。
相片日期：2019年9月25日
北京郊區的閱兵訓練場（中新社）
相片日期：2019年9月25日
閱兵訓練現場（中新社）
相片日期：2019年9月25日
閱兵訓練現場（中新社）
相片日期：2019年9月25日
中國人民解放軍聯合軍樂團訓練現場（中新社）
相片日期：2019年9月25日
中國人民解放軍聯合軍樂團訓練現場（中新社）
相片日期：2019年9月25日
中國人民解放軍聯合軍樂團訓練現場（中新社）
相片日期：2019年9月25日
儀仗方隊的女兵休息時拍照留念。（中新社）
相片日期：2019年9月25日
中國人民解放軍聯合軍樂團演奏員在訓練結束後返回駐地。（中新社）
相片日期：2019年9月25日
維和部隊方隊訓練。（中新社）
相片日期：2019年9月25日
維和部隊方隊訓練。（中新社）
相片日期：2019年9月25日
維和部隊方隊在結束訓練後列隊返回駐地。（中新社）
相片日期：2019年9月25日
閱兵訓練現場（中新社）
相片日期：2019年9月25日
官兵在閱兵訓練休息時飲水。（中新社）
相片日期：2019年9月25日
中國人民解放軍聯合軍樂團總指揮張海峰（中新社）
相片日期：2019年9月25日
女兵們在訓練中檢查自己的腳線。（中新社）
相片日期：2019年9月25日
閱兵訓練現場（中新社）
相片日期：2019年9月25日
閱兵訓練現場儀仗方隊的女兵（中新社）
相片日期：2019年9月25日
閱兵訓練現場的女民兵（中新社）
相片日期：2019年9月25日
維和部隊方隊的隊員在訓練場上。 （中新社）
相片日期：2019年9月25日
閱兵訓練現場（中新社）
相片日期：2019年9月25日
閱兵訓練現場（中新社）
相片日期：2019年9月25日
受訓官兵駐地的笑臉牆（中新社）