十一國慶閱兵北京郊區訓練現場

今年是新中國成立70周年，10月1日，北京天安門廣場將舉行大型閱兵儀式，時長約80分鐘，共59個方梯隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人。中新社近日探訪位於北京郊區的閱兵訓練場，採訪參演方梯隊的訓練。

 

  • 相片日期：2019年9月25日
    北京郊區的閱兵訓練場（中新社）
    北京郊區的閱兵訓練場（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    閱兵訓練現場（中新社）
    閱兵訓練現場（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    閱兵訓練現場（中新社）
    閱兵訓練現場（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    中國人民解放軍聯合軍樂團訓練現場（中新社）
    中國人民解放軍聯合軍樂團訓練現場（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    中國人民解放軍聯合軍樂團訓練現場（中新社）
    中國人民解放軍聯合軍樂團訓練現場（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    中國人民解放軍聯合軍樂團訓練現場（中新社）
    中國人民解放軍聯合軍樂團訓練現場（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    儀仗方隊的女兵休息時拍照留念。（中新社）
    儀仗方隊的女兵休息時拍照留念。（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    中國人民解放軍聯合軍樂團演奏員在訓練結束後返回駐地。（中新社）
    中國人民解放軍聯合軍樂團演奏員在訓練結束後返回駐地。（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    維和部隊方隊訓練。（中新社）
    維和部隊方隊訓練。（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    維和部隊方隊訓練。（中新社）
    維和部隊方隊訓練。（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    維和部隊方隊在結束訓練後列隊返回駐地。（中新社）
    維和部隊方隊在結束訓練後列隊返回駐地。（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    閱兵訓練現場（中新社）
    閱兵訓練現場（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    官兵在閱兵訓練休息時飲水。（中新社）
    官兵在閱兵訓練休息時飲水。（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    中國人民解放軍聯合軍樂團總指揮張海峰（中新社）
    中國人民解放軍聯合軍樂團總指揮張海峰（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    女兵們在訓練中檢查自己的腳線。（中新社）
    女兵們在訓練中檢查自己的腳線。（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    閱兵訓練現場（中新社）
    閱兵訓練現場（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    閱兵訓練現場儀仗方隊的女兵（中新社）
    閱兵訓練現場儀仗方隊的女兵（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    閱兵訓練現場的女民兵（中新社）
    閱兵訓練現場的女民兵（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    維和部隊方隊的隊員在訓練場上。 （中新社）
    維和部隊方隊的隊員在訓練場上。 （中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    閱兵訓練現場（中新社）
    閱兵訓練現場（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    閱兵訓練現場（中新社）
    閱兵訓練現場（中新社）
  • 相片日期：2019年9月25日
    受訓官兵駐地的笑臉牆（中新社）
    受訓官兵駐地的笑臉牆（中新社）