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【大坑舞火龍】9月12日在街頭舞火龍表演，迎接中秋節。（新華社）
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【大坑舞火龍】9月12日在街頭舞火龍表演，迎接中秋節。（新華社）
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【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑舞火龍表演。（法新社）
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【大坑舞火龍】9月12日在街頭舞火龍表演，迎接中秋節。（新華社）
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【大坑舞火龍】9月12日在街頭舞火龍表演，迎接中秋節。（新華社）
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【大坑舞火龍】9月12日在街頭舞火龍表演，迎接中秋節。（新華社）
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【大坑舞火龍】每年中秋節，大坑都有舞火龍表演。圖為9月12日中秋前夕，街上有舞火龍表演。（新華社）
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【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑村民舞動火龍，在街道穿梭，熱鬧非凡。（中新社）
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【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑舞火龍表演。（法新社）
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【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑舞火龍表演。（中新社）
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【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑舞火龍表演。（中新社）
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【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑舞火龍表演，十分熱鬧。（中新社）
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【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑舞火龍表演。（中新社）
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【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑村民舞動火龍，在街道穿梭，熱鬧非凡。（中新社）
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【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑村民舞動火龍，在街道穿梭。（中新社）
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【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑村民舞動火龍，在街道穿梭。（中新社）