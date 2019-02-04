大坑中秋舞火龍

大坑舞火龍是國家級非物質文化遺產，大坑每年中秋期間都會舉行舞火龍活動，火龍一連三晚在街道上穿梭舞動，吸引市民和遊客觀賞，場面熱鬧壯觀。

舞火龍6看點！大坑‧維園‧薄扶林中秋舞火龍

  • 相片日期：2019年9月14日
    【大坑舞火龍】9月12日在街頭舞火龍表演，迎接中秋節。（新華社）
    【大坑舞火龍】9月12日在街頭舞火龍表演，迎接中秋節。（新華社）
  • 相片日期：2019年9月14日
    【大坑舞火龍】9月12日在街頭舞火龍表演，迎接中秋節。（新華社）
    【大坑舞火龍】9月12日在街頭舞火龍表演，迎接中秋節。（新華社）
  • 相片日期：2019年9月14日
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑舞火龍表演。（法新社）
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑舞火龍表演。（法新社）
  • 相片日期：2019年9月14日
    【大坑舞火龍】9月12日在街頭舞火龍表演，迎接中秋節。（新華社）
    【大坑舞火龍】9月12日在街頭舞火龍表演，迎接中秋節。（新華社）
  • 相片日期：2019年9月14日
    【大坑舞火龍】9月12日在街頭舞火龍表演，迎接中秋節。（新華社）
    【大坑舞火龍】9月12日在街頭舞火龍表演，迎接中秋節。（新華社）
  • 相片日期：2019年9月14日
    【大坑舞火龍】9月12日在街頭舞火龍表演，迎接中秋節。（新華社）
    【大坑舞火龍】9月12日在街頭舞火龍表演，迎接中秋節。（新華社）
  • 相片日期：2019年9月14日
    【大坑舞火龍】每年中秋節，大坑都有舞火龍表演。圖為9月12日中秋前夕，街上有舞火龍表演。（新華社）
    【大坑舞火龍】每年中秋節，大坑都有舞火龍表演。圖為9月12日中秋前夕，街上有舞火龍表演。（新華社）
  • 相片日期：2019年9月14日
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑村民舞動火龍，在街道穿梭，熱鬧非凡。（中新社）
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑村民舞動火龍，在街道穿梭，熱鬧非凡。（中新社）
  • 相片日期：2019年9月14日
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑舞火龍表演。（法新社）
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑舞火龍表演。（法新社）
  • 相片日期：2019年9月14日
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑舞火龍表演。（中新社）
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑舞火龍表演。（中新社）
  • 相片日期：2019年9月14日
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑舞火龍表演。（中新社）
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑舞火龍表演。（中新社）
  • 相片日期：2019年9月14日
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑舞火龍表演，十分熱鬧。（中新社）
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑舞火龍表演，十分熱鬧。（中新社）
  • 相片日期：2019年9月14日
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑舞火龍表演。（中新社）
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑舞火龍表演。（中新社）
  • 相片日期：2019年9月14日
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑村民舞動火龍，在街道穿梭，熱鬧非凡。（中新社）
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑村民舞動火龍，在街道穿梭，熱鬧非凡。（中新社）
  • 相片日期：2019年9月14日
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑村民舞動火龍，在街道穿梭。（中新社）
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑村民舞動火龍，在街道穿梭。（中新社）
  • 相片日期：2019年9月14日
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑村民舞動火龍，在街道穿梭。（中新社）
    【大坑舞火龍】9月12日中秋節前夕，大坑村民舞動火龍，在街道穿梭。（中新社）