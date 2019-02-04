【831】警登港鐵列車亂棍毆市民

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大批警員衝上太子站一列列車上棍打市民，有市民跪地求饒。（鍾林枝攝/明報製圖）
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8月31日，晚上約10時半，有示威者破壞港鐵旺角站設施。（鍾林枝攝）
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8月31日，晚上約10時半，有人在港鐵旺角站內縱火。（鍾林枝攝）
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8月31日，大批防暴警察於晚上近11時進入港鐵旺角站清場。（鍾林枝攝）
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8月31日，大批防暴警察於晚上近11時進入港鐵旺角站清場。（鍾林枝攝）
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8月31日，大批防暴警察於晚上近11時進入港鐵旺角站清場，並趕走一列往太子列車上的乘客，將列車變成「警察專列」。（鍾林枝攝）
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8月31日，太子站有大批警察進入，有警察登上一列列車施放胡椒噴霧及亂棍毆打市民。（賴俊傑攝）
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8月31日，太子站有大批警察進入，有警察登上一列列車施放胡椒噴霧及亂棍毆打市民。（賴俊傑攝）
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8月31日，有警察登上太子站一列列車施放胡椒噴霧及亂棍毆打市民，一名男子跪在警察與身旁女子之間向警察求饒。（賴俊傑攝）
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8月31日，有警察登上太子站一列列車施放胡椒噴霧及亂棍毆打市民，一名男子與身旁女子相擁痛哭。（賴俊傑攝）
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8月31日，太子站大批警察向一列列車施放胡椒噴霧，並登車揮棍毆打市民。（賴俊傑攝）
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8月31日，太子站大批警察向一列列車施放胡椒噴霧並揮棍毆打市民。（賴俊傑攝）
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8月31日，在太子站被警察打傷的市民乘列車抵達油麻地站接受治理，車廂遺下大量染血紗布、毛巾以至尿片等。（楊柏賢攝）
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8月31日，在太子站被警察打傷的市民乘列車抵達油麻地站接受治理，油麻地站月台遺下染血紗布等。（楊柏賢攝）
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8月31日，在太子站被警察打傷的市民乘列車抵達油麻地站接受治理，有市民頭部受傷，上衣染血。（楊柏賢攝）
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8月31日，在太子站被警察打傷的市民乘列車抵達油麻地站接受治理，有市民頭部受傷，上衣被鮮血染紅。（楊柏賢攝）
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8月31日，在太子站被警察打傷的市民乘列車抵達油麻地站接受治理，其後由救護員送院。（楊柏賢攝）
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8月31日，防暴警察在油麻地站押走一名頭部受傷的男子。（楊柏賢攝）
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8月31日，多名防暴警察在油麻地站包圍一名年輕女子，又在其身旁制服一名男子。（楊柏賢攝）
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8月31日，油麻地站一名女子嘗試跨過擋路的防暴警察。（楊柏賢攝）
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8月31日，大批防暴警察在油麻地站內阻擋記者。（楊柏賢攝）