【逃犯條例．831．圖輯】警登港鐵列車亂棍毆市民

2019年8月31日是人大「831決定」5周年，警方禁止民陣在港島舉行遊行及集會，但大批市民仍在港九多區示威。不少示威者與市民一樣，乘搭港鐵來往各處，晚上有示威者破壞港鐵站設施後，大批警察近11時進入太子、旺角、油麻地等站，有警員在太子站衝入一列列車，用警棍毆打市民並施放胡椒噴霧，有男子擋在身旁女子與警察之間，向警察跪地求饒。部分受傷市民被送到油麻地站治療，多人頭部受傷，衣服被血染紅。

警員其後在多個港鐵站內拘捕多人，港鐵則宣布觀塘線、荃灣線、港島線、南港島線及將軍澳線列車服務暫停。

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