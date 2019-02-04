八五罷工 多區集會 示威變游擊

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【屯門】屯門V city外 (蘇智鑫攝)
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【屯門】屯門V city外 (蘇智鑫攝)
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【黃大仙】(楊柏賢攝)
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【旺角/深水埗】警施放催淚彈 (楊柏賢攝)
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【金鐘/北角】警方開始清場。(鄧宗弘攝)
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【黃大仙】黃大仙警署從內向外施放催淚彈。(邱榕瀅攝)
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【沙田】8月5日晚上10時許，沙田警署警員於高位向地面示威者發射催淚彈。(賴俊傑攝)
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【沙田】沙田集會 (賴俊傑攝)
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【金鐘集會】 (梁智康攝)
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【金鐘集會】添馬公園 (李紹昌攝)
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【金鐘集會】添馬公園 (李紹昌攝)
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【金鐘集會】添馬公園 (讀者提供)
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【金鐘】示威者佔據夏慤道。(梁智康攝)
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【金鐘】示威者佔據夏慤道。(李紹昌攝)
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【金鐘】夏慤道 (明報記者攝)
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【金鐘】(梁智康攝)
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【金鐘】(梁智康攝)
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【金鐘】(梁智康攝)
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【金鐘】(梁智康攝)
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【金鐘/銅鑼灣】示威者佔據維園道告士打道交界。(黃志東攝)
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【金鐘/銅鑼灣】(黃志東攝)
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【金鐘/北角】示威者行到北角。(黃志東攝)
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【金鐘/北角】示威者行到北角。(黃志東攝)
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【金鐘/北角】示威者行到北角。(黃志東攝)
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【金鐘/北角】警方開始清場，有示威者被拘捕。(鄧宗弘攝)
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【金鐘/北角】警方開始清場，有示威者被拘捕。(鄧宗弘攝)
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【金鐘/北角】警方開始清場。(鄧宗弘攝)
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【旺角集會】旺角麥花臣球場 (鄧宗弘攝)
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【旺角集會】旺角麥花臣球場 (鄧宗弘攝)
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【旺角集會】旺角麥花臣球場 (鄧宗弘攝)
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【旺角集會】旺角麥花臣球場 (鄧宗弘攝)
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【旺角集會】(鄧宗弘攝)
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【旺角集會】(鄧宗弘攝)
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【旺角集會】(鄧宗弘攝)
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【旺角集會】(鄧宗弘攝)
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【旺角集會】(鄧宗弘攝)
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【旺角】示威者沿彌敦道行至窩打老道交界時，搬出大量竹枝，繼續往尖沙嘴方向前行。 (羅嘉凝攝)
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【旺角】旺角彌敦道 (鄧宗弘攝)
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【旺角】旺角彌敦道 (鄧宗弘攝)
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【旺角】旺角彌敦道 (鄧宗弘攝)
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【旺角】旺角彌敦道 (鄧宗弘攝)
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【旺角/尖沙嘴】示威者在彌敦道與柯士甸道交界，搬出雜物堵路。(羅嘉凝攝)
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【旺角/尖沙嘴】示威者在彌敦道與柯士甸道交界搭路障時，警方在尖沙嘴警署閘內舉黑旗。(羅嘉凝攝)
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【旺角/尖沙嘴】尖沙嘴警署外 (羅嘉凝攝)
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【旺角/尖沙嘴】尖沙嘴警署外，彌敦道與山林道交界 (羅嘉凝攝)
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【旺角/尖沙嘴】彌敦道與柯士甸道交界方向 (羅嘉凝攝)
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【旺角/尖沙嘴】彌敦道與柯士甸道交界方向 (羅嘉凝攝)
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【旺角/尖沙嘴】警方由尖沙嘴警署向山林道發射催淚彈。(羅嘉凝攝)
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【旺角/尖沙嘴】尖沙嘴警署外 (鄧宗弘攝)
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【旺角/尖沙嘴】尖沙嘴警署外 (鄧宗弘攝)
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【旺角/紅磡】示威者堵紅隧。(鄧宗弘攝)
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【旺角/紅磡】示威者堵紅隧。(鄧宗弘攝)
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【旺角/紅磡】示威者堵紅隧。(鄧宗弘攝)
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【旺角/紅磡】示威者堵紅隧。(鄧宗弘攝)
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【旺角/紅磡】示威者堵紅隧。(鄧宗弘攝)
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【旺角/紅磡】示威者堵紅隧。(鄧宗弘攝)
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【旺角/紅磡】紅隧 (鄧宗弘攝)
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【旺角/紅磡】示威者堵紅隧。(羅嘉凝攝)
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【旺角/紅磡】示威者從紅隧口撤退。(羅嘉凝攝)
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【旺角/尖沙嘴】廣東道，示威者設路障。(鄧宗弘攝)
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【旺角】旺角警署外 (羅嘉凝攝)
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【旺角】旺角警署外 (羅嘉凝攝)
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【旺角】彌敦道 (羅嘉凝攝)
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【旺角】彌敦道與亞皆老街交界 (羅嘉凝攝)
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【旺角】彌敦道與亞皆老街交界 (羅嘉凝攝)
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【旺角】彌敦道與亞皆老街交界 (羅嘉凝攝)
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【旺角】(羅嘉凝攝)
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【旺角/深水埗】深水埗街坊叫警察收隊。(楊柏賢攝)
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【旺角/深水埗】深水埗街坊叫警察收隊。(楊柏賢攝)
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【旺角/深水埗】(楊柏賢攝)
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【旺角/深水埗】(楊柏賢攝)
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【旺角/深水埗】(楊柏賢攝)
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【旺角】旺角警署內舉黑旗，呼籲彌敦道人士離開。(羅嘉凝攝)
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【旺角】旺角警署外彌敦道 (羅嘉凝攝)
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【沙田】沙田警署外 (賴俊傑攝)
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【沙田】沙田警署外 (賴俊傑攝)
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【沙田】沙田警署外 (劉家豪攝)
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【沙田】大埔公路沙田段 (劉家豪攝)
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【沙田】大埔公路沙田段 (劉家豪攝)
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【沙田】集會參加者迫滿新城市廣場 (賴俊傑攝)
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【沙田】沙田集會 (賴俊傑攝)
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【沙田】沙田集會 (賴俊傑攝)
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【沙田】集會參加者迫滿百步梯及新城市廣場 (賴俊傑攝)
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【沙田】(賴俊傑攝)
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【沙田】(賴俊傑攝)
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【大埔】太和路有手推車上紙皮起火。(陳嘉詠攝)
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【大埔】警方扔催淚彈。(曾憲宗攝)
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【大埔】大埔南運路 (陳嘉詠攝)
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【大埔】示威者退至大埔超級城的天橋底。(曾憲宗攝)
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【大埔】(曾憲宗攝)
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【大埔】(曾憲宗攝)
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【大埔】(曾憲宗攝)
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【大埔】太和路 (陳嘉詠攝)
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【大埔】太和路 (陳嘉詠攝)
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【大埔】大埔超級城附近天橋。(曾憲宗攝)
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【大埔】太和路，警方舉黑旗。(陳嘉詠攝)
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【大埔】連接大埔超級城及新興花園的天橋下，警方舉黑旗。(陳嘉詠攝)
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【大埔】(曾憲宗攝)
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【大埔】大埔中心往大埔警署天橋，警察持長盾戒備。(鍾妍攝)
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【大埔】太和路近南運路交界 (陳嘉詠攝)
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【大埔】(陳嘉詠攝)
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【大埔】(陳嘉詠攝)
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【大埔】(曾憲宗攝)
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【大埔】大埔風水廣場 (曾憲宗攝)
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【屯門】屯門V city外 (蘇智鑫攝)
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【屯門】屯門站外 (高卓怡攝)
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【屯門】西鐵屯門站一帶 (高卓怡攝)
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【屯門】V city對出的十字路口 (高卓怡攝)
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【屯門】(蘇智鑫攝)
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【屯門】屯門V city外 (蘇智鑫攝)
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【屯門】屯門V city外 (蘇智鑫攝)
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【屯門】屯門V city外 (蘇智鑫攝)
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【屯門】屯門V city外 (蘇智鑫攝)
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【屯門】屯門V city外 (蘇智鑫攝)
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【屯門】屯門V city外 (蘇智鑫攝)
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【屯門】屯門V city外 (高卓怡攝)
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【屯門】(蘇智鑫攝)
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【屯門】(高卓怡攝)
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【屯門】屯門警署 (蘇智鑫攝)
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【屯門】(蘇智鑫攝)
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【屯門】(高卓怡攝)
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【屯門】屯門警署外，有人縱火。(高卓怡攝)
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【屯門】屯門警署 (高卓怡攝)
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【屯門】屯門警署 (高卓怡攝)
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【屯門】屯門警署外 (高卓怡攝)
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【屯門】屯門警署 (蘇智鑫攝)
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【屯門】屯門警署 (蘇智鑫攝)
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【屯門】屯門警署 (蘇智鑫攝)
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【屯門】8月5日下午5時多，屯門示威者開始清除路障，開放部分行車線讓被堵塞的車輛駛離。(高卓怡攝)
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【屯門】屯門政府合署 (蘇智鑫攝)
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【荃灣集會】 (馮凱鍵攝)
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【荃灣】海壩街、大河道交界 (岑詠欣攝)
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【荃灣】荃灣法院對開馬路 (馮凱鍵攝)
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【荃灣】楊屋道 (岑詠欣攝)
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【荃灣】楊屋道 (岑詠欣攝)
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【荃灣】沙嘴道大河道交界 (岑詠欣攝)
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【荃灣】楊屋道 (馮凱鍵攝)
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【荃灣】楊屋道 (馮凱鍵攝)
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【荃灣】楊屋道 (馮凱鍵攝)
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【荃灣】荃灣警署 (岑詠欣攝)
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【荃灣】 (馮凱鍵攝)
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【荃灣】 (馮凱鍵攝)
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【荃灣】 (馮凱鍵攝)
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【荃灣】荃灣警署 (馮凱鍵攝)
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【荃灣】荃灣警署 (馮凱鍵攝)
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【荃灣】 (馮凱鍵攝)
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【荃灣】 (馮凱鍵攝)
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【荃灣】新界南警察總部外 (岑詠欣攝)
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【荃灣】一批防暴警退回城門路。 (岑詠欣攝)
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【荃灣】 (馮凱鍵攝)
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【荃灣】示威者圍新界南警察總部，警方施放催淚煙。(馮凱鍵攝)
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【荃灣】示威者圍新界南警察總部，警方施放催淚煙。(馮凱鍵攝)
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【荃灣】示威者圍新界南警察總部，警方施放催淚煙。(馮凱鍵攝)
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【荃灣】(岑詠欣攝)
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【荃灣】路德圍示威者聚集商討去留。(岑詠欣攝)
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【黃大仙】 (楊柏賢攝)
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【黃大仙】 (楊柏賢攝)
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【黃大仙】 (楊柏賢攝)
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【黃大仙】 (楊柏賢攝)
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【黃大仙】手擲式催淚彈 (邱榕瀅攝)
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【黃大仙】龍翔道 (邱榕瀅攝)
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【黃大仙】黃大仙中心外龍翔道 (邱榕瀅攝)
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【黃大仙】(邱榕瀅攝)
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【黃大仙】龍翔道 (楊柏賢攝)
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【黃大仙】龍翔道 (楊柏賢攝)
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【黃大仙】龍翔道 (楊柏賢攝)
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【黃大仙】 (楊柏賢攝)
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【黃大仙】 (楊柏賢攝)
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【黃大仙】黃大仙警署紀律部隊宿舍外，警察推進。 (邱榕瀅攝)
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【黃大仙】黃大仙巴士總站附近 (邱榕瀅攝)
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【黃大仙】 (邱榕瀅攝)
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【黃大仙】 (楊柏賢攝)
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【黃大仙】(楊柏賢攝)
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【黃大仙】(楊柏賢攝)
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【黃大仙】示威者圍黃大仙警署及紀律部隊宿舍，警施放催淚煙。(楊柏賢攝)
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【黃大仙】(楊柏賢攝)
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【黃大仙】(楊柏賢攝)
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【黃大仙】(楊柏賢攝)
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【黃大仙】示威者執起催淚彈丟出去。(楊柏賢攝)
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【黃大仙】8月5日晚上約8時，警方清場。(楊柏賢攝)
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【黃大仙】警方舉橙旗。(邱鎔瀅攝)