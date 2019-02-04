727元朗遊行 催淚煙瀰漫元朗

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7月27日下午5時過後，警方在元朗多處施放催淚彈驅散示威者。圖攝於安樂路，有示威者在警員面前，嘗試用水淋熄催淚彈。（賴俊傑攝）
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警方下午約5時半在元朗大馬路施放催淚彈。（梁銘康攝）
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下午約5時半，於泰祥街有示威者嘗試淋熄催淚彈。（鍾林枝攝）
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防暴警員與示威者在元朗寶業街對峙期間，以槍械發放多枚催淚彈，部分射上了西鐵路軌。（鍾林枝攝）
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衝突期間，警方在商店林立、民居夾道的元朗大馬路施放多枚催淚彈，手持長盾的警員沿路驅散示威者。（劉焌陶攝）
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下午5時40分左右，於安樂路的建築物有簷篷冒煙，懷疑有催淚彈射到該處。（賴俊傑攝）
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立法會議員鄺俊宇得知疑有催淚彈射上民居，手持「大聲公」呼叫「我要見指揮官」，又批評警方施放催淚彈的位置太近老人院。（賴俊傑攝）
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下午近6時，警方在元朗大馬路（青山公路元朗段）施放催淚彈。（劉焌陶攝）
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傍晚近6時半，防暴警察在寶業街施放催淚彈，有催淚彈射上朗業街西鐵路軌天橋。（鍾林枝攝）
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警方在安樂路施放催淚彈，現場煙霧瀰漫。（賴俊傑攝）
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傍晚約6時半，防暴警察在西邊圍與示威者對峙期間，舉起「橙旗」及開槍。（鍾林枝攝）
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警方於西邊圍內向村口示威者發射海綿彈，地上綠黑色物體為彈頭，示威者開傘及蹲下躲避。（賴俊傑攝）
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警方晚上約7時於西邊圍外施放催淚彈。（賴俊傑攝）
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警方在西邊圍村口施放催淚彈，有示威者嘗試用水淋熄。（楊柏賢攝）
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入夜後，警方續在西邊圍村口一帶施放催淚彈。（楊柏賢攝）
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於元朗大馬路，發現一枚未爆的催淚彈。（劉焌陶攝）
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示威者準備從元朗西鐵站撤離期間，警方速龍小隊於晚上10時突然在無警告下進入元朗站大堂噴射胡椒水，及攻擊多名準備乘港鐵離開的乘客，有沒戴頭盔的市民被打至頭破血流。港鐵表示沒有就元朗站事件報過警。（楊柏賢攝）
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示威者與警員傍晚在元朗朗業街爆發激烈衝突，警方防線一度退守至西邊圍村口內（中），示威者以鐵馬築成路障，並向警員投擲磚頭及燃燒物，警員長舉橙旗並發射催淚彈還擊。（鍾林枝攝）
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在朗業街警民對峙中，示威者向警方防線步步進逼，警察一度退入西邊圍的村口內，約傍晚6時半，警員以大口徑防暴槍射向示威者。（鍾林枝攝）
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大批市民一度佔據元朗大馬路，輕鐵路軌亦塞滿人潮，至昨晚7點，仍有大批穿黑衣、戴頭盔的人在大馬路聚焦，警方持長盾將防線推進至近鳳翔路一帶。（劉焌陶攝）
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元朗7‧27警民衝突地點 (明報製圖)