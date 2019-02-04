「連儂牆」遍地開花

《逃犯條例》爭議持續，本港多個社區出現「連儂牆」，市民藉紙條留言，表達反修例訴求。[相關報道]

  • 相片日期：2019年7月12日
    觀塘連儂牆。（朱韻斐攝）
    觀塘連儂牆。（朱韻斐攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    柴灣連儂牆。（葉明傑攝）
    柴灣連儂牆。（葉明傑攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    柴灣連儂牆。（葉明傑攝）
    柴灣連儂牆。（葉明傑攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    大埔墟連儂牆。（黃振豪攝）
    大埔墟連儂牆。（黃振豪攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    大埔墟連儂牆。（黃振豪攝）
    大埔墟連儂牆。（黃振豪攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    西灣河連儂牆。（黃廷希攝）
    西灣河連儂牆。（黃廷希攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    觀塘連儂牆。（朱韻斐攝）
    觀塘連儂牆。（朱韻斐攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    觀塘連儂牆。（朱韻斐攝）
    觀塘連儂牆。（朱韻斐攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    長沙灣連儂牆。（蔡方山攝）
    長沙灣連儂牆。（蔡方山攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    大埔墟連儂牆。（李紹昌攝）
    大埔墟連儂牆。（李紹昌攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    大埔墟連儂牆。（黃振豪攝）
    大埔墟連儂牆。（黃振豪攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    大埔墟連儂牆。（李紹昌攝）
    大埔墟連儂牆。（李紹昌攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    長沙灣連儂牆。（蔡方山攝）
    長沙灣連儂牆。（蔡方山攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    西灣河連儂牆。（黃廷希攝）
    西灣河連儂牆。（黃廷希攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    牛頭角連儂牆。（蔡方山攝）
    牛頭角連儂牆。（蔡方山攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    金鐘政府總部外的連儂牆。（冼韻姬攝）
    金鐘政府總部外的連儂牆。（冼韻姬攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    金鐘政府總部外的連儂牆。（冼韻姬攝）
    金鐘政府總部外的連儂牆。（冼韻姬攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    金鐘政府總部外的連儂牆。（黃心悅攝）
    金鐘政府總部外的連儂牆。（黃心悅攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    金鐘政府總部外的連儂牆。（黃心悅攝）
    金鐘政府總部外的連儂牆。（黃心悅攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    金鐘政府總部外的連儂牆。（鄧宗弘攝）
    金鐘政府總部外的連儂牆。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年7月12日
    金鐘政府總部外的連儂牆。（鄧宗弘攝）
    金鐘政府總部外的連儂牆。（鄧宗弘攝）