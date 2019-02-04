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「連儂牆」遍地開花
《逃犯條例》爭議持續，本港多個社區出現「連儂牆」，市民藉紙條留言，表達反修例訴求。[
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相片日期：2019年7月12日
觀塘連儂牆。（朱韻斐攝）
相片日期：2019年7月12日
柴灣連儂牆。（葉明傑攝）
相片日期：2019年7月12日
柴灣連儂牆。（葉明傑攝）
相片日期：2019年7月12日
大埔墟連儂牆。（黃振豪攝）
相片日期：2019年7月12日
大埔墟連儂牆。（黃振豪攝）
相片日期：2019年7月12日
西灣河連儂牆。（黃廷希攝）
相片日期：2019年7月12日
觀塘連儂牆。（朱韻斐攝）
相片日期：2019年7月12日
觀塘連儂牆。（朱韻斐攝）
相片日期：2019年7月12日
長沙灣連儂牆。（蔡方山攝）
相片日期：2019年7月12日
大埔墟連儂牆。（李紹昌攝）
相片日期：2019年7月12日
大埔墟連儂牆。（黃振豪攝）
相片日期：2019年7月12日
大埔墟連儂牆。（李紹昌攝）
相片日期：2019年7月12日
長沙灣連儂牆。（蔡方山攝）
相片日期：2019年7月12日
西灣河連儂牆。（黃廷希攝）
相片日期：2019年7月12日
牛頭角連儂牆。（蔡方山攝）
相片日期：2019年7月12日
金鐘政府總部外的連儂牆。（冼韻姬攝）
相片日期：2019年7月12日
金鐘政府總部外的連儂牆。（冼韻姬攝）
相片日期：2019年7月12日
金鐘政府總部外的連儂牆。（黃心悅攝）
相片日期：2019年7月12日
金鐘政府總部外的連儂牆。（黃心悅攝）
相片日期：2019年7月12日
金鐘政府總部外的連儂牆。（鄧宗弘攝）
相片日期：2019年7月12日
金鐘政府總部外的連儂牆。（鄧宗弘攝）