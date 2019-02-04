7月7日九龍大遊行　遍及彌敦道廣東道

網民號召的「九龍大遊行」由尖沙嘴梳士巴利花園遊行到高鐵西九龍站，遍及彌敦道、廣東道等。

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  • 相片日期：2019年7月7日
    （艾博瑜攝）
    （艾博瑜攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    反對修訂《逃犯條例》示威持續，有網民號召「九龍大遊行」。（鄧宗弘攝）
    反對修訂《逃犯條例》示威持續，有網民號召「九龍大遊行」。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    彌敦道擠滿遊行市民。（賴俊傑攝）
    彌敦道擠滿遊行市民。（賴俊傑攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    尖沙嘴崇光百貨外情況。（馮凱鍵攝）
    尖沙嘴崇光百貨外情況。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    有人舉起「瞄頭開槍」標語。（賴俊傑攝）
    有人舉起「瞄頭開槍」標語。（賴俊傑攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    有人展示雨傘道具，表達「反送中撤惡法」。（賴俊傑攝）
    有人展示雨傘道具，表達「反送中撤惡法」。（賴俊傑攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    遊行市民標語。（鄧宗弘攝）
    遊行市民標語。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    遊行市民展示道具。（鄧宗弘攝）
    遊行市民展示道具。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    （鄧宗弘攝）
    （鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    （馮凱鍵攝）
    （馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    遊行下午出發時的情況。（鄧宗弘攝）
    遊行下午出發時的情況。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    星光大道情況。（鄧宗弘攝）
    星光大道情況。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    有市民向港人打氣。（鄧宗弘攝）
    有市民向港人打氣。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    （鄧宗弘攝）
    （鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    （馮凱鍵攝）
    （馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    （馮凱鍵攝）
    （馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    有市民戴上貼有「支持年青人」標語的帽子。（馮凱鍵攝）
    有市民戴上貼有「支持年青人」標語的帽子。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    遊行市民舉起標語。（馮凱鍵攝）
    遊行市民舉起標語。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    遊行市民舉起標語旗幟。（賴俊傑攝）
    遊行市民舉起標語旗幟。（賴俊傑攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    廣東道近九龍公園徑交界，有人舉起標語。（林靄怡攝）
    廣東道近九龍公園徑交界，有人舉起標語。（林靄怡攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    （鄧宗弘攝）
    （鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    遊行市民舉起道具。（鄧宗弘攝）
    遊行市民舉起道具。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    有小朋友參與遊行。（鄧宗弘攝）
    有小朋友參與遊行。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    遊行市民較早時間在太空館外聚集。（馮凱鍵攝）
    遊行市民較早時間在太空館外聚集。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    （馮凱鍵攝）
    （馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    （鄧宗弘攝）
    （鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    （鄧宗弘攝）
    （鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    （林靄怡攝）
    （林靄怡攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    眾志黃之鋒（右）（林靄怡攝）
    眾志黃之鋒（右）（林靄怡攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    遊行市民入夜後繼續沿彌敦道往旺角方向行。（馮凱鍵攝）
    遊行市民入夜後繼續沿彌敦道往旺角方向行。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    （鄧宗弘攝）
    （鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年7月7日
    警察裝上圓盾、長盾及警棍。（艾博瑜攝）
    警察裝上圓盾、長盾及警棍。（艾博瑜攝）