示威者衝擊立法會　警催淚彈清場

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警方7月2日凌晨於龍匯道施放多枚催淚彈，大批持長盾等全副裝備的防暴警察，在現場煙霧瀰漫之際，不斷朝示威者防線推進。（賴俊傑攝）
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大批示威者闖入立法會大樓後，部分人佔據會議廳，塗黑主席位上方的區徽，又在牆上噴上反送中字句。（賴俊傑攝）
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警方踏入凌晨時分正式清場，先後多次於金鐘龍匯道及龍和道等多處施放催淚彈，驅散示威者。（馮凱鍵攝）
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大批示威者7月1日晚闖入立法會大樓時，駐守大樓的警員不見蹤影。示威者先佔據大堂，並在牆壁噴寫抗議字句。（馮凱鍵攝）
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7月1日晚8時，立法會外圍多處佈滿示威者，人潮由示威區延綿至添美道一帶，大批市民亦聚集添馬公園。（蘇智鑫攝）
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在立法會示威區其中一個出入口，示威者不斷撞擊鐵閘，鐵閘被撞至變形，底部亦被撬開，一眾示威者最終在晚上9時許進入立法會。（賴俊傑攝）
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逾百名示威者衝入立法會大樓後，在會議廳聚集，有人在議員枱上塗鴉。（馮凱鍵攝）
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7月1日晚9點後，示威者闖入立法會，有人在大樓牆壁寫上抗議字句。（馮凱鍵攝）
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會議廳外的立法會主席照片被示威者拆下及塗污，現任主席梁君彥的照片掉在地下遭示威者踐踏。（賴俊傑攝）
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示威者在立法會大樓內四處破壞，但亦在圖書館玻璃櫃前放有標語，寫明「保護文物」，提醒示威者不可破壞。（羅嘉凝攝）
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會議廳外的立法會主席畫像被示威者拆下及塗污。（鍾林枝攝）
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大批示威者從立法會示威區等入口闖入立法會大樓後，有人掛起「反送中」等直幡，大批雜物散落一地。（馮凱鍵攝）
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7月1日下午2時半，示威者以載滿雜物的籠車，合力衝擊立法會大樓議員入口的玻璃。（楊柏賢攝）
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7月1日下午示威者以裝滿雜物的鐵籠車撞擊立法會側門議員通道入口，立法會內的警察舉起紅旗警告示威者停止衝擊。（賴俊傑攝）
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7月1日下午示威者以裝滿雜物的鐵籠車撞擊立法會側門議員通道入口，立法會議員胡志偉（前中，左起）、梁耀忠、林卓廷等人以身阻擋，並試圖勸服示威者但不果。（賴俊傑攝）
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7月1日下午2時半，示威者撞擊立法會側門議員通道入口玻璃時，泛民立法會議員公民黨郭家麒（頸纏白毛巾、面向鏡頭者）、街工梁耀忠（白髮者）勸喻及阻止示威者衝擊，民主黨林卓廷（前右）更一度跪地。（賴俊傑攝）
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7月1日下午約2時，大批示威者在立法會外衝擊玻璃幕牆，立法會內持盾牌的警察一度舉起紅旗，向示威者示意停止衝擊。（馮凱鍵攝）
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7月1日下午5時許，多名示威者利用金屬物體，將立法會「煲底」公眾入口的玻璃幕牆鑿穿一個大洞。（賴俊傑攝）
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7月1日傍晚6時半，示威者將立法會「煲底」外的鐵欄拆毁。（鍾林枝攝）
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7月1日晚上，示威者進入立法會會議廳，塗黑會議廳內的區徽。（鍾林枝攝）
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示威者進入立法會會議廳。（蘇智鑫攝）
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示威者進入立法會後，破壞部分歷任主席畫像，前立法局主席的畫像則暫未受破壞。（蘇智鑫攝）
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示威者進入立法會後，破壞部分歷任主席畫像。（蘇智鑫攝）
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示威者進入立法會後，破壞部分歷任主席畫像。（邱榕瀅攝）
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示威者進入立法會後，破壞部分歷任主席畫像。（邱榕瀅攝）
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示威者進入立法會後，破壞部分歷任主席畫像。（鍾林枝攝）
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示威者進入立法會。（鍾林枝攝）
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示威者進入立法會，塗黑大樓內立法會會徽。（邱榕瀅攝）
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示威者進入立法會。（賴俊傑攝）
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（馮凱鍵攝）
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示威者衝擊立法會。（鍾林枝攝）
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（林智傑攝）
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立法會衝擊事件自7月1日下午開始。（何進康攝）
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（馮凱鍵攝）
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（林智傑攝）
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（劉焌陶攝）
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（馮凱鍵攝）
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（馮凱鍵攝）
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立法會議員梁耀忠（右）被拉走。（賴俊傑攝）
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立法會議員毛孟靜不適送院。（蘇智鑫攝）
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示威者衝擊立法會大樓時序 (明報製圖)