民陣中環愛丁堡廣場集會　盼G20峰會前向世界表達港人訴求

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民陣今晚（26日）在中環愛丁堡廣場舉行集會，其間邀請參與者舉起亮燈的手機及舉起示威牌，彰顯行動仍未結束。（鄧宗弘攝）
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民陣中環愛丁堡廣場集會。（鄧宗弘攝）
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民陣期望透過今次集會可於G20峰會前向世界表達港人訴求。（鄧宗弘攝）
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大會邀請集會參與者舉起亮燈的手機。（鄧宗弘攝）
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大會邀請集會參與者舉起亮燈的手機。（鄧宗弘攝）
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民陣8時15分宣布集會開始，表示愛丁堡廣場已坐滿集會者，廣場旁龍和道行人路的人潮，已延至香港國際金融中心商場（IFC）一帶。（鄧宗弘攝）
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民陣召集人岑子杰（鍾林枝攝）
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大會呼籲龍和道的市民沿金鐘方向移動，以讓更多在中環的市民可前往廣場集會。（鄧宗弘攝）
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大會呼籲龍和道的市民沿金鐘方向移動，以讓更多在中環的市民可前往廣場集會。（鄧宗弘攝）
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集會參與者舉起示威牌。（鄧宗弘攝）
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集會參與者舉起示威牌。（鄧宗弘攝）
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民陣中環愛丁堡廣場集會。（曾憲宗攝）
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集會參與者舉起示威牌。（曾憲宗攝）
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民陣期望透過今次集會可於G20峰會前向世界表達港人訴求。（曾憲宗攝）
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民陣中環愛丁堡廣場集會。（曾憲宗攝）
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民陣中環愛丁堡廣場集會。（曾憲宗攝）
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民陣中環愛丁堡廣場集會。（曾憲宗攝）
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民陣中環愛丁堡廣場集會。（鄧宗弘攝）
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民陣中環愛丁堡廣場集會。（鄧宗弘攝）
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民陣中環愛丁堡廣場集會。（鄧宗弘攝）
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大會高呼「我要真普選」、「撤回惡法」、「還我自由」、「香港人加油」等口號。（鄧宗弘攝）
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民陣中環愛丁堡廣場集會。（鄧宗弘攝）
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民陣中環愛丁堡廣場集會。（鄧宗弘攝）
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中三生呂同學表示，今日出席在愛丁堡廣場的集會，是希望政府撤回修例、撤回暴動定性和追究警察，說自己有需要站出來，「多一個人好些」。（劉家豪攝）
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大學生嚴同學表示，內地政府對待新疆人民和上訪者的方式，令她覺得內地人權狀况值得憂慮，故認為一定要撤回。（劉家豪攝）
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已退休、68歲的陸先生指出，現時政府只採取拖延攻勢，認為一定要撤回修例。（劉家豪攝）
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擔任教師的吳先生與太太參與集會，他不認為政府會有大讓步，目前最重要是「救人」，要求政府撤回「暴動」定性，以及對示威者撤銷暴動控罪。（許芳文攝）
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袁女士帶同年幼女兒出席集會。她說，父母曾於1989年帶同當時只有7歲的她參與遊行，雖然對當時情况沒有記憶，但起碼在30年前曾出一分力，她希望日後把反修例事件告知長大後的女兒。（許芳文攝）
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民陣中環愛丁堡廣場集會。（劉家豪攝）
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愛丁堡廣場和郵政總局對出一段龍和道，所有往香港站方向行車線已被圍起。（劉家豪攝）