反修訂《逃犯條例》市民佔領金鐘

《逃犯條例》修訂爭議持續，大批市民6月11日晚上聚集在金鐘政府總部及立法會外一帶，6月12日早上衝出龍和道、夏慤道佔據道路。不斷更新：林鄭電視講話 斥暴動行為破壞社會安寧

  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙。（李紹昌攝）
    警方施放催淚煙。（李紹昌攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙。（賴俊傑攝）
    警方施放催淚煙。（賴俊傑攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方向示威者噴灑胡椒噴劑。（賴俊傑攝）
    警方向示威者噴灑胡椒噴劑。（賴俊傑攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    示威者與警方對峙。（賴俊傑攝）
    示威者與警方對峙。（賴俊傑攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    金鐘迫滿反修例市民。（鄧宗弘攝）
    金鐘迫滿反修例市民。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    示威者衝出夏慤道。（李紹昌攝）
    示威者衝出夏慤道。（李紹昌攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    示威者衝出夏慤道。（李紹昌攝）
    示威者衝出夏慤道。（李紹昌攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    示威者衝出夏慤道。（鄧宗弘攝）
    示威者衝出夏慤道。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    有市民掘磚塊。（楊柏賢攝）
    有市民掘磚塊。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    位於添華道的警員（鍾林枝攝）
    位於添華道的警員（鍾林枝攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    位於添華道的警員（鍾林枝攝）
    位於添華道的警員（鍾林枝攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    龍和道現場，圖左白衣者為民主黨立法會議員鄺俊宇（楊柏賢攝）
    龍和道現場，圖左白衣者為民主黨立法會議員鄺俊宇（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    立法會議員謝偉俊（左）在龍和道。（楊柏賢攝）
    立法會議員謝偉俊（左）在龍和道。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    立法會議員謝偉俊在龍和道。（楊柏賢攝）
    立法會議員謝偉俊在龍和道。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    龍和道示威者（楊柏賢攝）
    龍和道示威者（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    添華道示威者（鍾林枝攝）
    添華道示威者（鍾林枝攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    示威人群（楊柏賢攝）
    示威人群（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    龍和道示威者搬動鐵馬。（鄧宗弘攝）
    龍和道示威者搬動鐵馬。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    民主黨立法會議員鄺俊宇（圖左白衣者）在龍和道及添華道交界，與群眾對話。（楊柏賢攝）
    民主黨立法會議員鄺俊宇（圖左白衣者）在龍和道及添華道交界，與群眾對話。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    示威者走出龍和道。（陳冬綾攝）
    示威者走出龍和道。（陳冬綾攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    龍和道示威者（鄧宗弘攝）
    龍和道示威者（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    有示威者戴上口罩。（楊柏賢攝）
    有示威者戴上口罩。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    示威市民（楊柏賢攝）
    示威市民（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    示威者衝出夏慤道。（李紹昌攝）
    示威者衝出夏慤道。（李紹昌攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    示威者搬動鐵馬堵塞夏慤道。（鄧宗弘攝）
    示威者搬動鐵馬堵塞夏慤道。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    示威者搬動鐵馬堵塞夏慤道。（鄧宗弘攝）
    示威者搬動鐵馬堵塞夏慤道。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    示威者分發物資。（楊柏賢攝）
    示威者分發物資。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    示威者互相協助。（楊柏賢攝）
    示威者互相協助。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    示威者拉動鐵馬築起防線。（馮凱鍵攝）
    示威者拉動鐵馬築起防線。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    示威者拉動鐵馬築起防線。（馮凱鍵攝）
    示威者拉動鐵馬築起防線。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    中環解放軍駐港部隊大廈有人觀看示威情况。（曾憲宗攝）
    中環解放軍駐港部隊大廈有人觀看示威情况。（曾憲宗攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方向示威者噴灑液體。（賴俊傑攝）
    警方向示威者噴灑液體。（賴俊傑攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    示威者拉動鐵馬築起防線。（楊柏賢攝）
    示威者拉動鐵馬築起防線。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    示威者與警方對峙。（李紹昌攝）
    示威者與警方對峙。（李紹昌攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙。（馮凱鍵攝）
    警方施放催淚煙。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙。（李紹昌攝）
    警方施放催淚煙。（李紹昌攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙。（馮凱鍵攝）
    警方施放催淚煙。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙。（馮凱鍵攝）
    警方施放催淚煙。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙。（蘇智鑫攝）
    警方施放催淚煙。（蘇智鑫攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙。（蘇智鑫攝）
    警方施放催淚煙。（蘇智鑫攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方開始驅趕示威者。（楊柏賢攝）
    警方開始驅趕示威者。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙。（鍾林枝攝）
    警方施放催淚煙。（鍾林枝攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方開始驅趕示威者。（楊柏賢攝）
    警方開始驅趕示威者。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方開始驅趕示威者。（楊柏賢攝）
    警方開始驅趕示威者。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方開始驅趕示威者。（蘇智鑫攝）
    警方開始驅趕示威者。（蘇智鑫攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙。（曾憲宗攝）
    警方施放催淚煙。（曾憲宗攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙。（曾憲宗攝）
    警方施放催淚煙。（曾憲宗攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙。（鍾林枝攝）
    警方施放催淚煙。（鍾林枝攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙。（蘇智鑫攝）
    警方施放催淚煙。（蘇智鑫攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙。（楊柏賢攝）
    警方施放催淚煙。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙。（蘇智鑫攝）
    警方施放催淚煙。（蘇智鑫攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙。（馮凱鍵攝）
    警方施放催淚煙。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙，圖為催淚彈殼殘餘。（馮凱鍵攝）
    警方施放催淚煙，圖為催淚彈殼殘餘。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙。（馮凱鍵攝）
    警方施放催淚煙。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙。（馮凱鍵攝）
    警方施放催淚煙。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    示威者拉動鐵馬築起防線。（楊柏賢攝）
    示威者拉動鐵馬築起防線。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙，路上的人掩鼻而走。（蘇智鑫攝）
    警方施放催淚煙，路上的人掩鼻而走。（蘇智鑫攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙，示威者將催淚彈扔回警方。（蘇智鑫攝）
    警方施放催淚煙，示威者將催淚彈扔回警方。（蘇智鑫攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙，示威者將催淚彈扔回警方。（賴俊傑攝）
    警方施放催淚煙，示威者將催淚彈扔回警方。（賴俊傑攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方開始驅趕示威者。（蘇智鑫攝）
    警方開始驅趕示威者。（蘇智鑫攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙，示威者將催淚彈扔回警方。（鍾林枝攝）
    警方施放催淚煙，示威者將催淚彈扔回警方。（鍾林枝攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    警方施放催淚煙，圖為民主黨主席胡志偉。（馮凱鍵攝）
    警方施放催淚煙，圖為民主黨主席胡志偉。（馮凱鍵攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    港台表示，該台一名司機在事件中受傷，已送往瑪麗醫院救治；據了解他一度失去知覺，頭部流血。（蘇智鑫攝）
    港台表示，該台一名司機在事件中受傷，已送往瑪麗醫院救治；據了解他一度失去知覺，頭部流血。（蘇智鑫攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    有警員衝突期間受傷。（蘇智鑫攝）
    有警員衝突期間受傷。（蘇智鑫攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    有警員衝突期間受傷。（蘇智鑫攝）
    有警員衝突期間受傷。（蘇智鑫攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    有市民受催淚彈反彈到地面擊中頭部。（曾憲宗攝）
    有市民受催淚彈反彈到地面擊中頭部。（曾憲宗攝）
  • 相片日期：2019年6月12日
    示威者互相協助。（李以莊攝）
    示威者互相協助。（李以莊攝）