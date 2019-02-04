反修訂《逃犯條例》市民佔領金鐘

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警方施放催淚煙。（李紹昌攝）
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警方施放催淚煙。（賴俊傑攝）
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警方向示威者噴灑胡椒噴劑。（賴俊傑攝）
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示威者與警方對峙。（賴俊傑攝）
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金鐘迫滿反修例市民。（鄧宗弘攝）
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示威者衝出夏慤道。（李紹昌攝）
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示威者衝出夏慤道。（李紹昌攝）
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示威者衝出夏慤道。（鄧宗弘攝）
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有市民掘磚塊。（楊柏賢攝）
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位於添華道的警員（鍾林枝攝）
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位於添華道的警員（鍾林枝攝）
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龍和道現場，圖左白衣者為民主黨立法會議員鄺俊宇（楊柏賢攝）
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立法會議員謝偉俊（左）在龍和道。（楊柏賢攝）
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立法會議員謝偉俊在龍和道。（楊柏賢攝）
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龍和道示威者（楊柏賢攝）
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添華道示威者（鍾林枝攝）
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示威人群（楊柏賢攝）
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龍和道示威者搬動鐵馬。（鄧宗弘攝）
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民主黨立法會議員鄺俊宇（圖左白衣者）在龍和道及添華道交界，與群眾對話。（楊柏賢攝）
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示威者走出龍和道。（陳冬綾攝）
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龍和道示威者（鄧宗弘攝）
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有示威者戴上口罩。（楊柏賢攝）
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示威市民（楊柏賢攝）
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示威者衝出夏慤道。（李紹昌攝）
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示威者搬動鐵馬堵塞夏慤道。（鄧宗弘攝）
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示威者搬動鐵馬堵塞夏慤道。（鄧宗弘攝）
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示威者分發物資。（楊柏賢攝）
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示威者互相協助。（楊柏賢攝）
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示威者拉動鐵馬築起防線。（馮凱鍵攝）
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示威者拉動鐵馬築起防線。（馮凱鍵攝）
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中環解放軍駐港部隊大廈有人觀看示威情况。（曾憲宗攝）
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警方向示威者噴灑液體。（賴俊傑攝）
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示威者拉動鐵馬築起防線。（楊柏賢攝）
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示威者與警方對峙。（李紹昌攝）
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警方施放催淚煙。（馮凱鍵攝）
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警方施放催淚煙。（李紹昌攝）
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警方施放催淚煙。（馮凱鍵攝）
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警方施放催淚煙。（馮凱鍵攝）
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警方施放催淚煙。（蘇智鑫攝）
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警方施放催淚煙。（蘇智鑫攝）
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警方開始驅趕示威者。（楊柏賢攝）
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警方施放催淚煙。（鍾林枝攝）
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警方開始驅趕示威者。（楊柏賢攝）
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警方開始驅趕示威者。（楊柏賢攝）
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警方開始驅趕示威者。（蘇智鑫攝）
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警方施放催淚煙。（曾憲宗攝）
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警方施放催淚煙。（曾憲宗攝）
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警方施放催淚煙。（鍾林枝攝）
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警方施放催淚煙。（蘇智鑫攝）
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警方施放催淚煙。（楊柏賢攝）
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警方施放催淚煙。（蘇智鑫攝）
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警方施放催淚煙。（馮凱鍵攝）
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警方施放催淚煙，圖為催淚彈殼殘餘。（馮凱鍵攝）
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警方施放催淚煙。（馮凱鍵攝）
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警方施放催淚煙。（馮凱鍵攝）
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示威者拉動鐵馬築起防線。（楊柏賢攝）
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警方施放催淚煙，路上的人掩鼻而走。（蘇智鑫攝）
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警方施放催淚煙，示威者將催淚彈扔回警方。（蘇智鑫攝）
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警方施放催淚煙，示威者將催淚彈扔回警方。（賴俊傑攝）
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警方開始驅趕示威者。（蘇智鑫攝）
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警方施放催淚煙，示威者將催淚彈扔回警方。（鍾林枝攝）
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警方施放催淚煙，圖為民主黨主席胡志偉。（馮凱鍵攝）
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港台表示，該台一名司機在事件中受傷，已送往瑪麗醫院救治；據了解他一度失去知覺，頭部流血。（蘇智鑫攝）
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有警員衝突期間受傷。（蘇智鑫攝）
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有警員衝突期間受傷。（蘇智鑫攝）
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有市民受催淚彈反彈到地面擊中頭部。（曾憲宗攝）
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示威者互相協助。（李以莊攝）