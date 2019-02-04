1989至2018年《明報》六四報道

六四事件30年，本圖輯集合《明報》1989年至2018年，每年6月5日六四報道的版面。

  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》1989年報道。
    《明報》1989年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》1990年報道。
    《明報》1990年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》1991年報道。
    《明報》1991年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》1992年報道。
    《明報》1992年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》1993年報道。
    《明報》1993年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》1994年報道。
    《明報》1994年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》1995年報道。
    《明報》1995年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》1996年報道。
    《明報》1996年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》1997年報道。
    《明報》1997年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》1998年報道。
    《明報》1998年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》1999年報道。
    《明報》1999年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》2000年報道。
    《明報》2000年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》2001年報道。
    《明報》2001年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》2002年報道。
    《明報》2002年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》2003年報道。
    《明報》2003年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》2004年報道。
    《明報》2004年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》2005年報道。
    《明報》2005年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》2006年報道。
    《明報》2006年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》2007年報道。
    《明報》2007年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》2008年報道。
    《明報》2008年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》2009年報道。
    《明報》2009年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》2010年報道。
    《明報》2010年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》2011年報道。
    《明報》2011年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》2012年報道。
    《明報》2012年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》2013年報道。
    《明報》2013年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》2014年報道。
    《明報》2014年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》2015年報道。
    《明報》2015年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》2016年報道。
    《明報》2016年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》2017年報道。
    《明報》2017年報道。
  • 相片日期：2019年6月3日
    《明報》2018年報道。
    《明報》2018年報道。