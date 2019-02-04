【六四30年】2200人參與平反六四遊行

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支聯會發起「愛國民主大遊行」，爭取平反六四，同時反對《逃犯條例》修例。（馮凱鍵攝）
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支聯會5月26日下午3時舉行「愛國民主大遊行」，由灣仔遊行至西環中聯辦，爭取平反六四，同時反對《逃犯條例》修例。（馮凱鍵攝）
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支聯會發起「愛國民主大遊行」，爭取平反六四。（曾憲宗攝）
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支聯會表示，今日（26日）遊行人數超過2200人，較去年1100人多一倍。（曾憲宗攝）
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支聯會發起「愛國民主大遊行」，爭取平反六四。（馮凱鍵攝）
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除平反六四，遊行隊伍亦高叫「反送中、撤惡法」口號，抗議《逃犯條例》修例。（馮凱鍵攝）
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遊行隊伍由灣仔修頓球場遊行至西環中聯辦。（馮凱鍵攝）
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不少遊行人士手持自製的道具，爭取平反六四。（馮凱鍵攝）
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（馮凱鍵攝）
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今年是六四事件30年，支聯會5月26日舉行「愛國民主大遊行」。（馮凱鍵攝）
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今年是六四事件30年，支聯會5月26日舉行「愛國民主大遊行」。（馮凱鍵攝）
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支聯會今年發起的六四大遊行加入反對修訂《逃犯條例》議題。（馮凱鍵攝）
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支聯會今年發起的六四大遊行加入反對修訂《逃犯條例》議題。（馮凱鍵攝）
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遊行隊伍隊尾於黃昏6時抵達終點。（馮凱鍵攝）
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有市民燒道具示威。（馮凱鍵攝）
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現場留下不少示威道具。（馮凱鍵攝）
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支聯會今年發起的六四大遊行加入反對修訂《逃犯條例》議題。（馮凱鍵攝）
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遊行隊伍由灣仔修頓球場遊行至西環中聯辦。（曾憲宗攝）
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支聯會今年發起的六四大遊行，除了爭取平反六四，亦加入反對修訂《逃犯條例》議題。（馮凱鍵攝）
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支聯會今年發起的六四大遊行，除了爭取平反六四，亦加入反對修訂《逃犯條例》議題。（馮凱鍵攝）
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支聯會主席何俊仁遊行前表示，相信部分遊行出席者，除希望悼念六四事件，亦想藉遊行表達對《逃犯條例》修例的擔憂。（曾憲宗攝）
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支聯會今年發起的六四大遊行，除了爭取平反六四，亦加入反對修訂《逃犯條例》議題。（馮凱鍵攝）
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支聯會發起「愛國民主大遊行」，爭取平反六四，同時反對《逃犯條例》修例。（曾憲宗攝）
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警方開放一條軒尼詩道西行線予遊行隊伍使用。（馮凱鍵攝）
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警方開放一條軒尼詩道西行線予遊行隊伍使用。（馮凱鍵攝）
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有遊行人士自製道具，反對政府修訂《逃犯條例》。（馮凱鍵攝）
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六旬梁婆婆帶同就讀幼稚園K3的孫女遊行，陳姓小朋友（右二）認為遊行目的是為了港人的自由，並會將遊行經歷向同學分享。（許芳文攝）
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政府醫生協會主席李慧茵指出，政府將草案「直上大會」開壞先例，擔心日後以同樣方式處理海外醫生免試草案。（許芳文攝）
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患有大腦麻痺的鄭小姐坐着電動輪椅遊行，她表示，如政府認為陳同佳在台灣殺人事件突顯引渡條約的漏洞，應就單一事件作引渡，不須大刀闊斧修訂《逃犯條例》，試圖「統一地將逃犯移交內地」。（許芳文攝）