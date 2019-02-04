6000人遊行促落實動物福利法

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政府正就《防止殘酷對待動物條例》諮詢公眾3個月，有團體今午（19日）發起「誓爭《動物福利法》大遊行」，不少市民無懼高溫、攜同寵物出席。（馮凱鍵攝）
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大會估計今午（19日）發起的「誓爭《動物福利法》大遊行」最少有6000人參加。（馮凱鍵攝）
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遊行由中環遮打花園出發到政府總部，現場有不少市民帶同寵物參加，期望政府落實《動物福利法》。（馮凱鍵攝）
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遊行人士高舉「要求執法嚴懲主人棄養疏忽照顧」等標語。（馮凱鍵攝）
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多名市民無懼酷熱天氣，帶同寵物爭取動物權益。（馮凱鍵攝）
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政府提出修訂《防止殘酷對待動物條例》，要求積極妥善照顧動物。今次遊行訴求包括希望政府修例檢討如何全面保障動物權益。（馮凱鍵攝）
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遊行人士建議政府將虐待動物罪行最高監禁年期訂為10年。（馮凱鍵攝）
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遊行訴求亦包括要求政府立即「以絕育代替撲殺」動物等。（馮凱鍵攝）
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一名市民帶同貓貓參與遊行，由於天氣酷熱，旁人不禁為貓貓撥扇消暑。（馮凱鍵攝）
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遊行由中環遮打花園出發到政府總部，沿途出現不少寵物的蹤影。（馮凱鍵攝）
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遊行由中環遮打花園出發到政府總部，沿途出現不少寵物的蹤影。（馮凱鍵攝）
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不少市民帶同自己的寵物狗出席遊行。（馮凱鍵攝）
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遊行人士高舉紙牌，要求政府將虐待動物罪行最高監禁年期訂為10年。（馮凱鍵攝）
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有市民在臉上寫上「十年」字眼，冀為動物發聲。（馮凱鍵攝）
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狗主何小姐（右）及劉小姐（左）帶同寵物參加遊行，表示對本月發生的屯門虐狗案感憤怒，認為政府應嚴懲這類個案。（高卓怡攝）
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大會估計遊行最少有6000人參加。（高卓怡攝）
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大會估計遊行最少有6000人參加。（高卓怡攝）
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兩名參加遊行的貓主Nicole（右）及Loise（左）是首次參加動物保護遊行，二人說近日再有虐待動物案出現，政府遲遲未就動物福利法修例「唔踢唔郁」，因此要出來發聲。（高卓怡攝）