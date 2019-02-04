【令和新年號．圖輯】回顧德仁皇室成長　塑造皇室新形象

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德仁（右二）即位成為第126任日皇，開啟令和新紀元。戰後出生的德仁，其成長過程與皇室慣例大相逕庭，曾幾度開腔維護妻子雅子，甚至直斥宮內廳的壓力使雅子「徹底崩潰」。（法新社）
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1960年4月9日，德仁兩個月大。（法新社資料圖片）
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1960年12月9日，明仁與美智子結束長達一個月外訪，返抵皇宮，美智子懷抱當時9個多月大的德仁。（法新社資料圖片）
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1963年3月，明仁（右）與美智子（左）帶同剛滿一歲、蹣跚學步的德仁（中）到皇宮與祖父母一起慶祝生辰。（法新社資料圖片）
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1964年11月1日，德仁5歲時在東宮御所參加慶典。（法新社資料圖片）
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1965年1月2日，德仁（前排中）與祖父裕仁天皇（前排左二）、祖母香淳皇后（前排右二）及父親明仁（右一）、母親美智子（前排左一）、叔叔正仁親王（後排左）及其妻子華子妃（後排右）在皇宮歡度新年，翻看照相簿。（法新社資料圖片）
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明仁（右）與美智子愛好打網球。1973年3月5日，德仁（左）13歲時與父親切磋球技。（法新社資料圖片）
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1975年3月2日，德仁15歲生活照。（法新社資料圖片）
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1993年2月8日，德仁與未婚妻雅子到赤坂離宮，與明仁及美智子共晉晚宴。（法新社資料圖片）
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1993年6月1日，德仁與雅子在婚前於赤坂離宮合照。（法新社資料圖片）
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1993年6月2日，宮內廳發放皇太子德仁與雅子妃穿著傳統禮服合照。（法新社資料圖片）
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1993年6月9日，德仁與雅子舉行婚禮。（法新社資料圖片）
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1998年2月2日，德仁在長野縣長野市出席冬季奧運會。（法新社資料圖片）
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2002年11月11日，德仁與雅子妃和獨生女愛子在東宮御所合照，一家三口洋溢滿滿溫馨幸福。（法新社資料圖片）
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2018年3月16日，德仁啟程前往巴西訪問前，與雅子妃在東宮御所前合照。（法新社資料圖片）
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2019年1月2日，日皇明仁（左）在皇宮發表新年賀辭後，與德仁一同向前來朝賀的民眾揮手致意。（法新社資料圖片）
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2019年5月1日，德仁即位成為日皇。（法新社）