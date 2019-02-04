【令和新年號．圖輯】回顧德仁皇室成長　塑造皇室新形象

隨着日皇明仁周二（4月30日）退位，皇太子德仁5月1日即位，成為第126任天皇，開啟令和新紀元。《明報》網站為大家精選一批珍貴照片，以影像跟大家回顧德仁登基前在皇室的歷史時刻。

德仁1960年2月23日出生，為明仁與美智子的長子，幼稱「浩宮」。德仁出生在全球歷史最悠久的菊花皇朝，其成長過程與皇室慣例大相逕庭。在戰後出生的德仁，是首名由父母親自養育而非委任專職保母照顧的皇太子，其生活方式亦盡量貼近民間，獲輿論視為戰後幸福家庭的楷模，塑造全新的皇室形象。

德仁與平民出身、曾任外交官的太子妃雅子幾經波折的戀愛史，以至為了維護雅子公開批評負責皇室事務的宮內廳無理施壓，均為人津津樂道。

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