【令和新年號】回顧明仁歷史珍貴時刻

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日本天皇明仁4月30日正式退位，日本告別平成時代，踏入令和新紀元。（路透社資料圖片）
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1934年3月23日，明仁剛滿3個月。（法新社資料圖片）
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1952年11月10日，明仁18歲時被立為皇太子。（路透社資料圖片）
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1990年11月28日，明仁身穿傳統的日皇服飾「黃櫨染御袍」，搭乘儀式用的馬車前往伊勢神宮進行參拜儀式。（法新社資料圖片）
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1990年11月12日，明仁前往東京皇居松之殿舉行的「即位禮正殿之儀」。（路透社資料圖片）
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1990年11月12日，明仁在東京皇居松之殿舉行的「即位禮正殿之儀」。（路透社資料圖片）
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1952年11月12日，明仁（右一）被立為皇太子翌日，與父親裕仁天皇及母親香淳皇后在皇宮露台向公眾揮手致意。（路透社資料圖片）
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1930末至1940年代初，日皇裕仁（中）與明仁（右二）等其中四名孩子合照，其他三名孩子分別是照宮成子內親王（東久邇成子）、順宮厚子內親王（池田厚子）與孝宮和子內親王（鷹司和子）。（法新社資料圖片）
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1950年代，明仁（右一）年輕時與父母一同閱報的生活照。（法新社資料圖片）
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1950年代，明仁的馬上英姿。（法新社資料圖片）
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1950年代，明仁帶點書卷味的生活照。（法新社資料圖片）
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明仁與美智子在網球場邂逅，此後常約會她打網球。圖為1958年8月20日，明仁在長野縣輕井澤會網球場觀看球賽。（法新社資料圖片）
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1958年12月6日，明仁與美智子譜寫了一段網球情緣，在東京草地網球俱樂部留下不少足印。（路透社資料圖片）
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明仁與美智子有情人終成眷屬，1959年4月10日舉行盛大婚禮，乘坐馬車巡遊，接受民眾祝福。（路透社資料圖片）
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1971年2月10日，明仁與美智子手牽手，享受溜冰樂。（法新社資料圖片）
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2013年8月27日，明仁與皇后美智子在長野縣輕井澤會網球場上再次一展身手。（法新社資料圖片）
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1998年5月26日，明仁訪英國期間，英女王在白金漢宮設國宴款待明仁伉儷。（路透社資料圖片）
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1998年5月26日，明仁在英國王夫菲臘親王陪同下檢閱儀仗隊。（路透社資料圖片）
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1995年2月8日，英國戴安娜王妃訪問日本時，獲邀到皇宮作客，明仁與皇后美智子親自迎接，戴妃行屈膝禮。（路透社資料圖片）
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1990年5月24日，明仁在皇宮宴請韓國總統盧泰愚，互相祝酒。（路透社資料圖片）
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2001年5月7日，明仁與美智子探訪東京一間幼兒日託中心，與小孩子一起同歡欣起舞。（法新社資料圖片）
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2009年11月14日，美國總統奧巴馬訪問日本，明仁與皇后智子邀一盡地主之誼。（路透社資料圖片）
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1992年10月24日，明仁偕美智子訪華期間同登長城。（法新社資料圖片）
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1995年1月31日，明仁與美智子到神戶視察大地震災情。（路透社資料圖片）
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1995年8月2日，明仁伉儷在沖繩悼念在沖繩戰役中的陣亡美軍。（路透社資料圖片）
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2009年7月12日，明仁與皇后美智子到訪加拿大，在卑詩省參觀海洋科學研究院期間，美智子細心為明仁撥走頭上的蜜蜂，被記者捕捉到這溫馨一幕。（路透社資料圖片）
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2010年12月23日，明仁77歲生辰，與皇后美智子及皇太子德仁與雅子妃在皇宮跟群眾見面。（路透社資料圖片）
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2011年3月30日，明仁與皇后美智子在探訪臨時棲身東京收容中心的311大地震及海嘯災民，表達慰問。（路透社資料圖片）
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2016年4月27日，明仁與皇后美智子（左1及左2），與皇太子德仁（右5）、雅子妃（右4）、文仁親王（右3）、妃紀子（右2）及真子公主一同參加參加在皇宮舉行的年度春季遊園會。（路透社資料圖片）
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2018年1月2日，明仁與皇后美智子與太子德仁及雅子妃在皇宮與民眾見面，送上新年祝福。（法新社資料圖片）
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2019年1月21日，明仁偕美智子在神奈川縣葉山御用邸附近的海灘散步。（路透社資料圖片）
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2019年2月24日，明仁（左）慶祝在位30年，與美智子（左2）接受太子德仁及(上排右）與雅子妃（上排左）的祝賀。（法新社資料圖片）
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2019年04月26日，日皇明仁與皇后美智子出席內閣府主辦的「綠色典禮」，為明仁退位前最後一次在皇宮外執行公務。（路透社資料圖片）
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日本在二次大戰後，經歷昭和天皇裕仁（右）、平成天皇明仁（中）時代，隨著明仁4月30日退位，德仁（左）即位，日本正式邁向令和新紀元。（法新社資料圖片）