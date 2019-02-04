【佔中九子案判刑】九子聞判逐一相擁　朱牧庭外激動落淚

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案件今早於西九龍裁判法院判刑，包括鍾耀華（左二起）、黃浩銘、張秀賢、李永達、陳健民、戴耀廷、朱耀明、陳淑莊和邵家臻。（馮凱鍵攝）
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判刑前，大批傳媒、支持及反對佔中者在西九龍裁判法院外聚集。（蘇智鑫攝）
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佔中三子判囚16個月，陳健民、戴耀廷（左一、二）即時入獄，朱耀明（左三）緩刑兩年，圖為三子上庭前在庭外向傳媒講話。（鄧宗弘攝）
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陳健民今早抵達法院後，與支持者一同高唱勵志歌「We shall Overcome」。（鍾林枝攝）
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鍾耀華判刑前感謝市民支持。他被判監禁8個月，緩刑兩年。（鄧宗弘攝）
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社民連黃浩銘判刑前與支持者握手，他被判即時監禁8個月。（鄧宗弘攝）
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社福界立法會議員邵家臻（圖）被判監8個月，議席或有可能被褫奪；立法會主席梁君彥回應稱，會謹慎考慮相關問題。（鍾林枝攝）
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戴耀廷（前排左起）、朱耀明及陳淑莊在判刑前互相打氣。（蘇智鑫攝）
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「旺角鳩嗚團」等支持佔中團體，10多人舉起黃傘，身穿「我沒有被煽惑」的黃色上衣聲援九子。（鄧宗弘攝）
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反佔中的「保衛香港運動」在庭外集會，大喊「佔中走犯，入獄找數」等口號，發言人稱今日帶來乳豬和香檳慶祝九子入獄。（鄧宗弘攝）
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散庭後，陳健民妻子（中）有別於以往冷靜聽審，一度激動落淚，她離開法院時沒有回答傳媒提問。（丘萃瑩攝）
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毋須即時收監的5名被告鍾耀華（左起）、李永達、朱耀明、陳淑莊、張秀賢。（鄧宗弘攝）
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九子聞判後在犯人欄逐一相擁，毋須即時收監的5名被告在庭外發表講話。（鄧宗弘攝）
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朱耀明離庭後表示，對戴耀廷和陳健民被判入獄極之難過，發言時眼泛淚光，語帶哽咽。（鄧宗弘攝）
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朱耀明散庭後泣不成聲，滿臉通紅，要以手帕拭淚。（鍾林枝攝）
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陳淑莊因腦部需動手術獲押後判刑，她交代其左腦有一個腫瘤，但強調會盡力治療，繼續與港人一同走爭取民主的道路。（蘇智鑫攝）
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張秀賢獲判200小時社會服務令，判刑後他強調他們爭取民主，「大家撫心自問，誰人真的很願意坐牢？我們9個不會，相信700萬香港人都不會」。（鄧宗弘攝）
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朱耀明站起踏高，向載着戴耀廷、陳健民等四人的囚車流淚揮動手帕道別。（丘萃瑩攝）
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載着戴耀廷、陳健民、邵家臻及黃浩銘的囚車由西九龍裁判法院駛出，大批傳媒上前拍攝。（鍾林枝攝）
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陳健民（左起）和戴耀廷即時入獄，由囚車押走。（鄧宗弘攝）
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四名被告入荔枝角收押所前，佔中三子之一陳健民回望向高處的鏡頭。（賴俊傑攝）
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四名被告進入荔枝角收押所前，戴耀廷回頭微笑。（賴俊傑攝）
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邵家臻（左方揮手者）及黃浩銘（右方揮手者）抵達荔枝角收押所後，同時揮手示意。（賴俊傑攝）