美國第七艦隊指揮艦藍嶺號訪港

-
美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港。（李紹昌攝）
-
美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港。圖為艦長安杜茲（Eric J. Anduze）。（李紹昌攝）
-
美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港。（李紹昌攝）
-
美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港。（李紹昌攝）
-
美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
-
美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，水兵在艦上廚房工作。（李紹昌攝）
-
美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
-
美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
-
美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
-
美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
-
美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
-
美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
-
美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
-
美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
-
美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）