美國第七艦隊指揮艦藍嶺號訪港

美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）今日（20日）抵港，是逾3年來再次訪港。「藍嶺」號為第七艦隊指揮艦，自1970年11月起服役，是目前海軍最舊的服役軍艦，過去3年曾作改善工程，包括通訊系統，以應付現今需要。「藍嶺」號艦長安杜茲（Eric J. Anduze）稱軍艦訪港期間船員會出席社區活動，包括第七艦隊軍樂團會在港表演。

明報記者

  • 相片日期：2019年4月20日
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港。（李紹昌攝）
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港。（李紹昌攝）
  • 相片日期：2019年4月20日
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港。圖為艦長安杜茲（Eric J. Anduze）。（李紹昌攝）
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港。圖為艦長安杜茲（Eric J. Anduze）。（李紹昌攝）
  • 相片日期：2019年4月20日
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港。（李紹昌攝）
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港。（李紹昌攝）
  • 相片日期：2019年4月20日
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港。（李紹昌攝）
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港。（李紹昌攝）
  • 相片日期：2019年4月20日
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
  • 相片日期：2019年4月20日
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，水兵在艦上廚房工作。（李紹昌攝）
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，水兵在艦上廚房工作。（李紹昌攝）
  • 相片日期：2019年4月20日
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
  • 相片日期：2019年4月20日
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
  • 相片日期：2019年4月20日
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
  • 相片日期：2019年4月20日
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
  • 相片日期：2019年4月20日
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
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    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
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    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
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    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
  • 相片日期：2019年4月20日
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）
    美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）訪港，記者獲邀登艦參觀。（李紹昌攝）