美國第七艦隊指揮艦藍嶺號訪港

美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）今日（20日）抵港，是逾3年來再次訪港。「藍嶺」號為第七艦隊指揮艦，自1970年11月起服役，是目前海軍最舊的服役軍艦，過去3年曾作改善工程，包括通訊系統，以應付現今需要。「藍嶺」號艦長安杜茲（Eric J. Anduze）稱軍艦訪港期間船員會出席社區活動，包括第七艦隊軍樂團會在港表演。

明報記者