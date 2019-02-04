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800年歷史巴黎聖母院 火光熊熊
逾800年歷史法國巴黎聖母院，本月15日晚疑因維修工程發生大火，其標誌尖頂被燒至倒塌。當地消防迅速救火，教堂主建築及大部分珍貴藝術品得以保存。
【相關報道：尖頂倒塌 馬克龍：眾籌重建聖母院】
相片日期：2019年4月16日
法國巴黎聖母院懷疑因維修工程發生大火。（路透社）
相片日期：2019年4月16日
超過400名消防員趕往現場，動用至少18條喉救火。（路透社）
相片日期：2019年4月16日
現場火勢受控，教堂主建築及大部分珍貴藝術品得以保存。（法新社）
相片日期：2019年4月16日
（法新社）
相片日期：2019年4月16日
（路透社）
相片日期：2019年4月16日
巴黎聖母院內部情況。（路透社）
相片日期：2019年4月16日
（路透社）
相片日期：2019年4月16日
（法新社）
相片日期：2019年4月16日
法國總統馬克龍（前中）趕赴現場視察情況，對聖母院起火感到傷心。（法新社）
相片日期：2019年4月16日
（路透社）
相片日期：2019年4月16日
有人走上街頭祈禱。（法新社）
相片日期：2019年4月16日
當地人民到場關注巴黎聖母院情況。（法新社）