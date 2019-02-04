800年歷史巴黎聖母院　火光熊熊

逾800年歷史法國巴黎聖母院，本月15日晚疑因維修工程發生大火，其標誌尖頂被燒至倒塌。當地消防迅速救火，教堂主建築及大部分珍貴藝術品得以保存。

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  • 相片日期：2019年4月16日
    法國巴黎聖母院懷疑因維修工程發生大火。（路透社）
    法國巴黎聖母院懷疑因維修工程發生大火。（路透社）
  • 相片日期：2019年4月16日
    超過400名消防員趕往現場，動用至少18條喉救火。（路透社）
    超過400名消防員趕往現場，動用至少18條喉救火。（路透社）
  • 相片日期：2019年4月16日
    現場火勢受控，教堂主建築及大部分珍貴藝術品得以保存。（法新社）
    現場火勢受控，教堂主建築及大部分珍貴藝術品得以保存。（法新社）
  • 相片日期：2019年4月16日
    （法新社）
    （法新社）
  • 相片日期：2019年4月16日
    （路透社）
    （路透社）
  • 相片日期：2019年4月16日
    巴黎聖母院內部情況。（路透社）
    巴黎聖母院內部情況。（路透社）
  • 相片日期：2019年4月16日
    （路透社）
    （路透社）
  • 相片日期：2019年4月16日
    （法新社）
    （法新社）
  • 相片日期：2019年4月16日
    法國總統馬克龍（前中）趕赴現場視察情況，對聖母院起火感到傷心。（法新社）
    法國總統馬克龍（前中）趕赴現場視察情況，對聖母院起火感到傷心。（法新社）
  • 相片日期：2019年4月16日
    （路透社）
    （路透社）
  • 相片日期：2019年4月16日
    有人走上街頭祈禱。（法新社）
    有人走上街頭祈禱。（法新社）
  • 相片日期：2019年4月16日
    當地人民到場關注巴黎聖母院情況。（法新社）
    當地人民到場關注巴黎聖母院情況。（法新社）