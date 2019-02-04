【佔中九子案】9人罪成候判

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【佔中九子案】4月9日，佔中九子被裁定罪名成立，全部暫准保釋。前排左起：張秀賢、李永達、陳健民、戴耀廷、朱耀明、陳淑莊、鍾耀華、黃浩銘、邵家臻。（蘇智鑫攝）
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【佔中九子案】（楊柏賢攝）
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【佔中九子案】陳健民（中）雙手合十感謝庭外支持者。（鄧宗弘攝）
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【佔中九子案】朱耀明（中）。（楊柏賢攝）
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【佔中九子案】朱耀明（左二）與妻子（左一）一起離開法庭。（鄧宗弘攝）
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【佔中九子案】4月9日早上，佔中九人到逹西九龍裁判法院。前排左起：張秀賢、鍾耀華、陳淑莊、朱耀明、陳健民、戴耀廷、黃浩銘、李永達、邵家臻。（鍾林枝攝）
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【佔中九子案】「佔中三子」之一戴耀廷（中）。（鍾林枝攝）
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【佔中九子案】「佔中三子」之一陳健民（中）。（鍾林枝攝）
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【佔中九子案】「佔中三子」之一朱耀明（中）。（鍾林枝攝）
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【佔中九子案】張秀賢（中）。（鍾林枝攝）
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【佔中九子案】鍾耀華（中）。（鍾林枝攝）
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【佔中九子案】陳淑莊（中）。（鍾林枝攝）
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【佔中九子案】黃浩銘（中）。（鍾林枝攝）
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【佔中九子案】民主黨前主席何俊仁（前排右）及劉慧卿（前排左）陪同李永達（中）到庭。（蘇智鑫攝）
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【佔中九子案】邵家臻（中）。（鍾林枝攝）
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【佔中九子案】戴耀廷（中）在庭外與支持者拍照。（何進康攝）
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【佔中九子案】陳健民（左）在庭外與支持者握手。（葉明傑攝）
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【佔中九子案】天主教香港教區榮休主教陳日君（左）與陳健民（右）。（馮凱鍵攝）
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【佔中九子案】壹傳媒主席黎智英（前左一）及朱耀明（前左二）。（馮凱鍵攝）
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【佔中九子案】戴耀廷（左二）進庭前祈禱。（馮凱鍵攝）
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【佔中九子案】前排左起：張秀賢、鍾耀華、陳淑莊、朱耀明、陳健民、戴耀廷、李永達、邵家臻、黃浩銘。（蘇智鑫攝）
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【佔中九子案】（蘇智鑫攝）
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【佔中九子案】（蘇智鑫攝）
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【佔中九子案】反佔中人士到場示威。（馮凱鍵攝）
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【佔中九子案】有反佔中人士帶同香檳到場慶祝。（蘇智鑫攝）
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【佔中九子案】佔中支持者舉起黃傘及橫額。（馮凱鍵攝）
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【佔中九子案】香港眾志秘書長黃之鋒（右一）亦有到場。（馮凱鍵攝）
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【佔中九子案】審訊期間，公眾席有人暈倒送院。（蘇智鑫攝）