【佔中九子案】裁決前支持反對者齊集

「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人，分別被控串謀犯公眾妨擾罪和煽惑他人犯公眾妨擾等罪，案件今日在西九龍裁判法院裁決。現場有大批支持者，民主黨前主席何俊仁及劉慧卿、天主教香港教區榮休主教陳日君、壹傳媒主席黎智英，和香港眾志秘書長黃之鋒等人都有到場支持。現場也有反佔中人士示威，及帶同香檳慶祝。