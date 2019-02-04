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「水墨」鹽湖
山西運城鹽湖正值採收芒硝期，在空中俯瞰鹽湖，湖中不同的線條及幾何圖形，構成一幅幅天然「水墨畫」，別具一格。（圖片：新華社）
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相片日期：2019年3月4日
山西運城鹽湖正值採收芒硝期，鹽湖不同的線條及幾何圖形，構成一幅幅天然「水墨畫」。（新華社）
相片日期：2019年3月4日
山西運城鹽湖（新華社）
相片日期：2019年3月4日
山西運城鹽湖──工人在鹽湖進行採收工作。圖右是未採收的芒硝結晶池。（新華社）
相片日期：2019年3月4日
山西運城鹽湖（新華社）
相片日期：2019年3月4日
山西運城鹽湖（新華社）
相片日期：2019年3月4日
山西運城鹽湖（新華社）
相片日期：2019年3月4日
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山西運城鹽湖（新華社）