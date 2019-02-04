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第91屆奧斯卡頒獎禮台上台下出現不少有趣場面，為頒獎禮生色不少。（法新社）
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【奧斯卡趣況】《臥底天王》導演史派克李（Spike Lee，左）首次贏得奧斯卡劇本獎，高興得跳起來，擁着森姆積遜（Samuel L. Jackson，右）。（法新社）
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【奧斯卡趣況】《臥底天王》導演史派克李（Spike Lee，左）首次贏得奧斯卡劇本獎，高興得跳起來，擁着森姆積遜（Samuel L. Jackson，右）。（法新社）
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【奧斯卡趣況】瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）在後台化妝時表情趣怪。（法新社）
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【奧斯卡趣況】Lady Gaga送飛吻。（法新社）
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【奧斯卡趣況】Miley Cyrus在奧斯卡派對（Vanity Fair Oscar Party）上露出肉緊表情。（法新社）
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【奧斯卡趣況】Trevor Noah（前）與眾人自拍。（法新社）
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【奧斯卡趣況】《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》奪最佳混音，Paul Massey（左）及John Casali（右）開心得親吻Tim Cavagin（中）。（法新社）
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【奧斯卡趣況】珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）在後台檢查妝容。（法新社）
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【奧斯卡趣況】森姆積遜（Samuel L. Jackson，左）與格蘭高絲（Glenn Close，右）在台下自拍。（法新社）
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【奧斯卡趣況】《Free Solo》奪最佳紀錄片，得獎者在新聞發布室合照時擺出誇張姿勢。（法新社）