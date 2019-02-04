故宮首開夜場　燈光騷照亮紫禁城

2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）

2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。圖為故宮午門角樓和圓月。（新華社）

故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）

故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）

2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）

2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）

2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）

2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）

2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）

2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）

2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）

2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）

2019年2月19日元宵節，北京故宮開放夜場，圖為故宮屋頂投影的《清明上河圖》。（新華社）

2019年2月19日元宵節，北京故宮開放夜場。圖為演員在故宮暢音閣內表演戲曲。（新華社）

2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）

2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）

2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。圖為故宮角樓上的騎鳳仙人、圓月與紅燈籠。（新華社）