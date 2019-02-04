故宮首開夜場　燈光騷照亮紫禁城

北京故宮於本月19日及20日一連兩晚舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動，為1994年來首次於夜間向公眾開放。首晚賞燈活動吸引逾千名遊客夜遊故宮，紫禁城內，神武門附近屋頂有《千里江山圖卷》等繪畫作品燈光投影騷；宮牆掛滿紅燈籠，照亮了午門城樓、太和門廣場、東華門附近等區域，氣魄宏偉，非常壯觀。[故宮首開夜場免費票炒過萬]

  • 相片日期：2019年2月20日
    2019年2月19日元宵節，北京故宮開放夜場，圖為故宮太和門。（新華社）
    2019年2月19日元宵節，北京故宮開放夜場，圖為故宮太和門。（新華社）
  • 相片日期：2019年2月20日
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
  • 相片日期：2019年2月20日
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。圖為故宮午門角樓和圓月。（新華社）
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。圖為故宮午門角樓和圓月。（新華社）
  • 相片日期：2019年2月20日
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，圖為故宮午門。（新華社）
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，圖為故宮午門。（新華社）
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    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，圖為故宮午門。（新華社）
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，圖為故宮午門。（新華社）
  • 相片日期：2019年2月20日
    故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
    故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
  • 相片日期：2019年2月20日
    故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
    故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
  • 相片日期：2019年2月20日
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
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    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
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    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
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    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
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    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
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    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
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    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
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    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
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    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，圖為故宮午門。（新華社）
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，圖為故宮午門。（新華社）
  • 相片日期：2019年2月20日
    2019年2月19日元宵節，北京故宮開放夜場，圖為故宮屋頂投影的《清明上河圖》。（新華社）
    2019年2月19日元宵節，北京故宮開放夜場，圖為故宮屋頂投影的《清明上河圖》。（新華社）
  • 相片日期：2019年2月20日
    2019年2月19日元宵節，北京故宮開放夜場。圖為演員在故宮暢音閣內表演戲曲。（新華社）
    2019年2月19日元宵節，北京故宮開放夜場。圖為演員在故宮暢音閣內表演戲曲。（新華社）
  • 相片日期：2019年2月20日
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
  • 相片日期：2019年2月20日
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。（新華社）
  • 相片日期：2019年2月20日
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。圖為故宮角樓上的騎鳳仙人、圓月與紅燈籠。（新華社）
    2019年2月19日元宵節，故宮首開夜場，舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動。圖為故宮角樓上的騎鳳仙人、圓月與紅燈籠。（新華社）