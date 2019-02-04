Karl Lagerfeld　老佛爺的時裝路

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國際時裝界殿堂級設計師、有「老佛爺」之稱的拉格菲爾德（Karl Lagerfeld）周二（2月19日）離世，享年85歲。（法新社）
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白髮馬尾配黑色太陽眼鏡，是拉格菲爾德的招牌造型。圖片攝於2014年2月14日。（法新社）
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年輕學生時期的拉格菲爾德（左）與模特兒展示cocktail coat外套。圖片攝於1953年或1954年。（法新社）
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1977年5月2日，拉格菲爾德（左）與模特兒在德國漢堡展示Chloe裙裝系列。（法新社）
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1982年7月29日，拉格菲爾德在德國漢堡展示其KL香水系列。（法新社）
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1983年1月24日，拉格菲爾德（左）為模特兒整理服裝。當時是拉格菲爾德的首個Chanel春夏時裝展。（法新社）
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1984年7月23日，拉格菲爾德（左三）出席巴黎1984/1985年秋冬高級訂造服時裝騷，與Jerry Hall（左四）等模特兒合照。（法新社）
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1984年3月7日，拉格菲爾德出席Chanel秋冬Ready-to-Wear系列時裝騷。（法新社）
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1985年3月16日，拉格菲爾德（右）與摩納哥Princess Caroline（中）及其丈夫Stefano Casiraghi（左）合照。（法新社）
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1987年3月的拉格菲爾德（法新社）
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1987年3月13日，Chanel藝術總監拉格菲爾德（右）與法國模特兒Ines de la Fressange（左）討論時裝騷的服飾細節。（法新社）
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1987年3月13日，Chanel藝術總監拉格菲爾德（右）與法國模特兒Ines de la Fressange（左）合照。（法新社）
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2005年5月2日，拉格菲爾德（左）與時尚雜誌《Vogue》總編輯Anna Wintour（右）合照。（法新社）
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2005年10月29日，拉格菲爾德（左）與意大利設計師Valentino（右）合照。（法新社）
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2009年3月8日，拉格菲爾德在其時裝騷現身。（法新社）
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2014年10月13日，拉格菲爾德出席Chanel活動。（法新社）
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2017年5月3日，拉格菲爾德（左）與教子Hudson Kroenig（右）在巴黎Chanel Cruise時裝騷亮相。（法新社）
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國際時裝界殿堂級設計師、有「老佛爺」之稱的拉格菲爾德（Karl Lagerfeld）周二（2月19日）離世，享年85歲。圖為2018年6月23日，拉格菲爾德在巴黎出席時裝騷。（法新社）
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2018年10月2日，拉格菲爾德（左）亮相巴黎時裝周的Chanel 2019春夏時裝騷。（法新社）
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2019年2月19日，拉格菲爾德逝世消息傳出後，不少人在巴黎Chanel旗艦店外擺放鮮花及心意卡悼念。（法新社）