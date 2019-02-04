Karl Lagerfeld　老佛爺的時裝路

1987年3月13日，Chanel藝術總監拉格菲爾德（右）與法國模特兒Ines de la Fressange（左）討論時裝騷的服飾細節。（法新社）

1987年3月13日，Chanel藝術總監拉格菲爾德（右）與法國模特兒Ines de la Fressange（左）合照。（法新社）