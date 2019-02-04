綵燈慶元宵

正月十五（2月19日）是元宵節，北區公園、天水圍公園及尖沙嘴文化中心分別舉行綵燈展。文化中心露天廣場外的綵燈以孔雀為主題，其中一組15米長的孔雀造型綵燈，雀屏橫跨兩個水池，形成一扇拱門，熠熠生輝。

  • 相片日期：2019年2月16日
    北區公園、天水圍公園及文化中心露天廣場展出亮麗綵燈，圖為文化中心外燈飾。（賴俊傑攝）
    北區公園、天水圍公園及文化中心露天廣場展出亮麗綵燈，圖為文化中心外燈飾。（賴俊傑攝）
  • 相片日期：2019年2月16日
    文化中心露天廣場外燈飾璀璨，小妹妹在綵燈前拍照。（賴俊傑攝）
    文化中心露天廣場外燈飾璀璨，小妹妹在綵燈前拍照。（賴俊傑攝）
  • 相片日期：2019年2月16日
    文化中心露天廣場外綵燈燈飾。（賴俊傑攝）
    文化中心露天廣場外綵燈燈飾。（賴俊傑攝）
  • 相片日期：2019年2月16日
    文化中心露天廣場外燈飾。（賴俊傑攝）
    文化中心露天廣場外燈飾。（賴俊傑攝）
  • 相片日期：2019年2月16日
    文化中心露天廣場外燈飾。（賴俊傑攝）
    文化中心露天廣場外燈飾。（賴俊傑攝）
  • 相片日期：2019年2月16日
    文化中心露天廣場外燈飾。（賴俊傑攝）
    文化中心露天廣場外燈飾。（賴俊傑攝）
  • 相片日期：2019年2月16日
    香港文化中心廣場外舉行綵燈展，其中一組高約5米、長約15米的綵燈，孔雀的尾巴橫跨兩個水池，形成一扇拱門。（中新社）
    香港文化中心廣場外舉行綵燈展，其中一組高約5米、長約15米的綵燈，孔雀的尾巴橫跨兩個水池，形成一扇拱門。（中新社）
  • 相片日期：2019年2月16日
    香港文化中心廣場外舉行綵燈展，以中國傳統吉祥鳥孔雀為主題，展期至2月24日。（中通社）
    香港文化中心廣場外舉行綵燈展，以中國傳統吉祥鳥孔雀為主題，展期至2月24日。（中通社）
  • 相片日期：2019年2月16日
    香港文化中心廣場外舉行綵燈展，以中國傳統吉祥鳥孔雀為主題，展期至2月24日。（中新社）
    香港文化中心廣場外舉行綵燈展，以中國傳統吉祥鳥孔雀為主題，展期至2月24日。（中新社）
  • 相片日期：2019年2月16日
    元宵節將至，香港文化中心露天廣場外有綵燈展，一組以中國傳統吉祥鳥孔雀為主題的綵燈，維肖維妙。圖為小朋友在燈飾前打卡拍照。（中新社）
    元宵節將至，香港文化中心露天廣場外有綵燈展，一組以中國傳統吉祥鳥孔雀為主題的綵燈，維肖維妙。圖為小朋友在燈飾前打卡拍照。（中新社）