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【加州山火】美國加州北部11月8日起發生嚴重山火，有2.6萬人居住的小鎮「天堂」（Paradise）被燒成灰燼，該山火是加州有紀錄以來死亡人數最多、最具破壞力的山火，截至11月17日摧毁了9700間房屋，死亡人數為71人。圖為攝於11月15日的小鎮「天堂」。(法新社)
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【加州山火】攝於11月15日的小鎮「天堂」(法新社)
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【加州山火】攝於11月15日的小鎮「天堂」(法新社)
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【加州山火】攝於11月15日的小鎮「天堂」(法新社)
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【加州山火】美洲駝 (法新社)
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【加州山火】攝於11月12日的小鎮「天堂」(法新社)
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【加州山火】攝於11月14日的Santa Monica Mountains (法新社)
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【加州山火】攝於11月15日的小鎮「天堂」(法新社)
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【加州山火】攝於11月15日的Agoura Hills (法新社)
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【加州山火】攝於11月15日的Agoura Hills (法新社)
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【加州山火】攝於11月15日的小鎮「天堂」(法新社)
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【加州山火】攝於11月15日的小鎮「天堂」(法新社)
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【加州山火】攝於11月15日的小鎮「天堂」(法新社)
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【加州山火】攝於11月11日，馬里布 (法新社)
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【加州山火】攝於11月10日，Big Bend附近 (法新社)
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【加州山火】攝於11月9日，太平洋海岸高速公路 (Highway 1) ，馬里布 (法新社)
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【加州山火】攝於11月9日，太平洋海岸高速公路 (Highway 1) ，馬里布 (法新社)
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【加州山火】攝於11月12日，馬里布 (法新社)
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【加州山火】加州一輛警車11月9日沿太平洋海岸高速公路朝北開行，遠離烈焰濃煙冲天的馬里布。（法新社）