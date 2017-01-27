【加州山火】美國加州北部11月8日起發生嚴重山火，有2.6萬人居住的小鎮「天堂」（Paradise）被燒成灰燼，該山火是加州有紀錄以來死亡人數最多、最具破壞力的山火，截至11月17日摧毁了9700間房屋，死亡人數為71人。圖為攝於11月15日的小鎮「天堂」。(法新社)