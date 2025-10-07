明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中秋節遇上超級月亮　圖看內地各處慶中秋

2025年十一國慶長假適逢10月6日中秋節，「雙節」效應下內地民眾紛紛出遊，各處均人頭湧湧，綵燈會、煙花匯演、無人機匯演、打鐵花表演等節慶活動，吸引大批遊客參與。中秋節當晚更正值有「超級月亮」，不同地方都看到又大又圓的月亮，中秋賞月成為必備節目。

  • 相片日期：2025年10月7日
    內地中秋氣氛濃厚，中秋夜北京有大批市民觀看非遺魚燈巡遊。（中新社）
    內地中秋氣氛濃厚，中秋夜北京有大批市民觀看非遺魚燈巡遊。（中新社）
  • 相片日期：2025年10月7日
    在北京，大批市民觀看非遺魚燈巡遊，一名小朋友正觀看魚燈。（中新社）
    在北京，大批市民觀看非遺魚燈巡遊，一名小朋友正觀看魚燈。（中新社）
  • 相片日期：2025年10月7日
    在北京，大批市民觀看非遺魚燈巡遊，有人舉起手機「打卡」。（中新社）
    在北京，大批市民觀看非遺魚燈巡遊，有人舉起手機「打卡」。（中新社）
  • 相片日期：2025年10月7日
    上海同樣有魚燈巡遊，有市民穿上華服到場參與。（中新社）
    上海同樣有魚燈巡遊，有市民穿上華服到場參與。（中新社）
  • 相片日期：2025年10月7日
    有市民在上海蟠龍天地賞月遊玩。 （中新社）
    有市民在上海蟠龍天地賞月遊玩。 （中新社）
  • 相片日期：2025年10月7日
    中秋之夜，一艘艘「月亮船」點亮杭州西湖。（中新社）
    中秋之夜，一艘艘「月亮船」點亮杭州西湖。（中新社）
  • 相片日期：2025年10月7日
    在廣州文化公園的中秋燈會，市民賞燈遊玩。（中新社）
    在廣州文化公園的中秋燈會，市民賞燈遊玩。（中新社）
  • 相片日期：2025年10月7日
    廣州文化公園的中秋燈會以「喜迎十五運」為主題，展出27組大中型燈組和近2000盞氣氛燈。（中新社）
    廣州文化公園的中秋燈會以「喜迎十五運」為主題，展出27組大中型燈組和近2000盞氣氛燈。（中新社）
  • 相片日期：2025年10月7日
    有市民帶小孩到廣州文化公園賞燈遊玩。（中新社）
    有市民帶小孩到廣州文化公園賞燈遊玩。（中新社）
  • 相片日期：2025年10月7日
    廣東潮州市浮洋鎮劉厝村舉辦燒瓦窑慶中秋活動，不少人到場打卡。（中新社）
    廣東潮州市浮洋鎮劉厝村舉辦燒瓦窑慶中秋活動，不少人到場打卡。（中新社）
  • 相片日期：2025年10月7日
    廣東省潮州市浮洋鎮劉厝村舉辦燒瓦窑慶中秋活動，吸引大批市民參與。（中新社）
    廣東省潮州市浮洋鎮劉厝村舉辦燒瓦窑慶中秋活動，吸引大批市民參與。（中新社）
  • 相片日期：2025年10月7日
    浙江杭州大運河杭鋼公園上演打鐵花，不少人到場拍攝。（中新社）
    浙江杭州大運河杭鋼公園上演打鐵花，不少人到場拍攝。（中新社）
  • 相片日期：2025年10月7日
    浙江杭州大運河杭鋼公園上演打鐵花，火花閃耀，非常壯觀。（中新社）
    浙江杭州大運河杭鋼公園上演打鐵花，火花閃耀，非常壯觀。（中新社）
  • 相片日期：2025年10月7日
    江西贛州贛縣區客家文化城舉行客家民俗「燒瓦塔」，吸引大批遊客到場。（中新社）
    江西贛州贛縣區客家文化城舉行客家民俗「燒瓦塔」，吸引大批遊客到場。（中新社）
  • 相片日期：2025年10月7日
    福建福州閩越水鎮放煙花，迎中秋佳節。（中新社）
    福建福州閩越水鎮放煙花，迎中秋佳節。（中新社）
  • 相片日期：2025年10月7日
    福建福州閩越水鎮放煙花，迎中秋佳節。（中新社）
    福建福州閩越水鎮放煙花，迎中秋佳節。（中新社）
  • 相片日期：2025年10月7日
    中秋節適逢有超級月亮，有市民在北京長辛店國潮街區賞月。（中新社）
    中秋節適逢有超級月亮，有市民在北京長辛店國潮街區賞月。（中新社）
  • 相片日期：2025年10月7日
    中秋節適逢有超級月亮，江蘇省昆山市拍攝的月亮十分明亮皎潔。（新華社）
    中秋節適逢有超級月亮，江蘇省昆山市拍攝的月亮十分明亮皎潔。（新華社）
  • 相片日期：2025年10月7日
    中秋節適逢有超級月亮，湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣風雨橋畔拍攝的月亮，在紅色燈光的襯托下更顯神秘。（新華社）
    中秋節適逢有超級月亮，湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣風雨橋畔拍攝的月亮，在紅色燈光的襯托下更顯神秘。（新華社）
  • 相片日期：2025年10月7日
    中秋節適逢有超級月亮，圖為江蘇海安拍攝的圓月和鐘樓。（新華社）
    中秋節適逢有超級月亮，圖為江蘇海安拍攝的圓月和鐘樓。（新華社）