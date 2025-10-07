中秋節遇上超級月亮　圖看內地各處慶中秋

-
內地中秋氣氛濃厚，中秋夜北京有大批市民觀看非遺魚燈巡遊。（中新社）
-
在北京，大批市民觀看非遺魚燈巡遊，一名小朋友正觀看魚燈。（中新社）
-
在北京，大批市民觀看非遺魚燈巡遊，有人舉起手機「打卡」。（中新社）
-
上海同樣有魚燈巡遊，有市民穿上華服到場參與。（中新社）
-
有市民在上海蟠龍天地賞月遊玩。 （中新社）
-
中秋之夜，一艘艘「月亮船」點亮杭州西湖。（中新社）
-
在廣州文化公園的中秋燈會，市民賞燈遊玩。（中新社）
-
廣州文化公園的中秋燈會以「喜迎十五運」為主題，展出27組大中型燈組和近2000盞氣氛燈。（中新社）
-
有市民帶小孩到廣州文化公園賞燈遊玩。（中新社）
-
廣東潮州市浮洋鎮劉厝村舉辦燒瓦窑慶中秋活動，不少人到場打卡。（中新社）
-
廣東省潮州市浮洋鎮劉厝村舉辦燒瓦窑慶中秋活動，吸引大批市民參與。（中新社）
-
浙江杭州大運河杭鋼公園上演打鐵花，不少人到場拍攝。（中新社）
-
浙江杭州大運河杭鋼公園上演打鐵花，火花閃耀，非常壯觀。（中新社）
-
江西贛州贛縣區客家文化城舉行客家民俗「燒瓦塔」，吸引大批遊客到場。（中新社）
-
福建福州閩越水鎮放煙花，迎中秋佳節。（中新社）
-
福建福州閩越水鎮放煙花，迎中秋佳節。（中新社）
-
中秋節適逢有超級月亮，有市民在北京長辛店國潮街區賞月。（中新社）
-
中秋節適逢有超級月亮，江蘇省昆山市拍攝的月亮十分明亮皎潔。（新華社）
-
中秋節適逢有超級月亮，湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣風雨橋畔拍攝的月亮，在紅色燈光的襯托下更顯神秘。（新華社）
-
中秋節適逢有超級月亮，圖為江蘇海安拍攝的圓月和鐘樓。（新華社）