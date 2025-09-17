荷李活經典男神、奧斯卡大導　重溫羅拔烈福演藝之路

荷李活著名男星羅拔烈福（Robert Redford）於2025年9月16日離世，享年89歲。羅拔烈福入行逾60年，曾主演的知名電影包括《驚天大陰謀》、《老千計狀元才》、《俏郎君》等，憑着俊朗外貌及演技成為男神級影星。羅拔烈福在幕前演出20年後，演而優則導，1980年首次執導電影《凡夫俗子》，即贏得奧斯卡最佳導演獎。1984年，他創辦辛丹斯電影節（Sundance Film Festival），支持獨立製作，扶掖新血，讓他屹立影壇名垂青史。本圖輯回顧羅拔烈福的事業經典時刻。（整理：電子平台組）