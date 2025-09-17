明報新聞網
荷李活經典男神、奧斯卡大導　重溫羅拔烈福演藝之路

荷李活著名男星羅拔烈福（Robert Redford）於2025年9月16日離世，享年89歲。羅拔烈福入行逾60年，曾主演的知名電影包括《驚天大陰謀》、《老千計狀元才》、《俏郎君》等，憑着俊朗外貌及演技成為男神級影星。羅拔烈福在幕前演出20年後，演而優則導，1980年首次執導電影《凡夫俗子》，即贏得奧斯卡最佳導演獎。1984年，他創辦辛丹斯電影節（Sundance Film Festival），支持獨立製作，扶掖新血，讓他屹立影壇名垂青史。本圖輯回顧羅拔烈福的事業經典時刻。（整理：電子平台組）

  • 相片日期：2025年9月17日
    2002年3月24日，羅拔烈福在第74屆奧斯卡頒獎典禮上接受終身成就獎。（路透社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月17日
    2017年9月1日，羅拔烈福在第74屆威尼斯影展上獲頒終身成就金獅獎。（路透社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月17日
    1972年5月，羅拔烈福（左）和導演薛尼波勒（Sydney Pollack，右）在康城影展期間見面。（法新社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月17日
    2016年11月22日，時任美國總統奧巴馬（左）在白宮向羅拔烈福（右）授予總統自由勳章。（路透社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月17日
    2019年9月26日，羅拔烈福與女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）在摩納哥出席Monte Carlo Gala。（路透社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月17日
    2012年9月6日，羅拔烈福與妻子Sibylle出席第69屆威尼斯影展，在紅地毯合影。（路透社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月17日
    2006年10月25日，羅拔烈福在加州洛杉磯出席記者會。（路透社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月17日
    2003年11月8日，羅拔烈福兒子James Redford的新片《Spin》在荷李活舉行放映會，羅拔烈福和女兒Amy Redford（右）一同出席。（路透社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月17日
    1988年5月15日第41屆康城影展上，（從左至右）美國女演員Melanie Griffith、羅拔烈福和巴西女演員Sônia Braga在電影《The Milagro Beanfield War》的紅毯上合影。（法新社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月17日
    2019年12月4日，羅拔烈福（右）在梵蒂岡與時任教宗方濟各會面。（法新社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月17日
    2008年4月1日，羅拔烈福在眾議院撥款委員會為關於藝術資助的聽證會作證。（法新社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月17日
    2010年10月6日，羅拔烈福參加在法國康城舉行的第26屆MIPCOM（世界娛樂內容市場）發布會。（法新社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月17日
    2004年1月25日，羅拔烈福在古巴參加電影《The Motorcycle Diaries》的首映禮。（法新社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月17日
    2007年10月23日，羅拔烈福（左二）與美國男星Michael Pena（左一）、湯告魯斯（右二）和 Andrew Garfield（右一），在羅馬出席其自導自演電影《命運迷牆》的放映會。（法新社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月17日
    2006年1月19日，羅拔烈福在猶他州舉行的辛丹斯電影節上致開幕辭。（路透社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月17日
    2017年9月27日，羅拔烈福與女星珍芳達在紐約市出席《Our Souls At Night》紐約首映禮。（法新社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月17日
    2007年11月1日，羅拔烈福和梅麗史翠普出席《命運迷牆》晚會。（法新社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月17日
    2002年5月19日，羅拔烈福在第74屆奧斯卡頒獎禮上手持奧斯卡終身成就獎。（法新社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月17日
    2004年10月14日，羅拔烈福與好友保羅紐曼（左）一同出席慈善活動。（法新社資料圖片）
