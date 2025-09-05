圖看Giorgio Armani經典時刻　細味他的光輝歲月

-
2025年1月28日，意大利時裝設計師Giorgio Armani在法國巴黎 Giorgio Armani Prive 2025 春夏高級訂製系列秀結束時與模特兒亮相。（路透社資料圖片）
2004年4月19日，Giorgio Armani在香港舉行的新聞發布會上回答記者提問。（法新社資料圖片）
2013年6月5日，Giorgio Armani在羅馬Via Condotti的精品店內拍照。（路透社資料圖片）
2024年10月17日，Giorgio Armani在美國紐約展示2025年春夏系列之前與模特兒合影。（路透社資料圖片）
2018年1月15日，Giorgio Armani在米蘭2019秋冬男裝時裝秀結束後與模特兒合影。 （法新社資料圖片）
2005年4月2日，Giorgio Armani在首爾身著韓國傳統服飾。 （法新社資料圖片）
2008年5月5日，茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）（左）與Giorgio Armani（右）出席紐約大都會藝術博物館服裝學院慈善晚會。（法新社資料照片）
2019年12月2日，Giorgio Armani（右）和女星姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）（左）在倫敦出席時尚大獎頒獎典禮。（法新社資料照片）
2004年9月9日，Giorgio Armani（左）和流行歌手Christina Aguilera在米蘭參加名車新聞發布會。（路透社資料照片）
2003年10月15日，歌手Beyonce Knowles（左）和意大利設計師Giorgio Armani（右）在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳，參加為王子信託基金籌款的時尚搖滾音樂會和時裝展。（路透社資料照片）
2007年2月24日，女演員Penelope Cruz（左）與意大利設計師Giorgio Armani（右）出席在美國洛杉磯舉辦的 Giorgio Armani Prive 活動。（路透社資料照片）
2013年1月22日，在巴黎舉行的2013春夏高級訂製系列發布會上，一名模特兒身著意大利設計師Giorgio Armani的Prive系列作品。（法新社資料圖片）
2017年7月4日，意大利設計師Giorgio Armani在法國巴黎的2017秋冬高級訂製服系列秀結束後，接受觀眾掌聲。（路透社資料圖片）
2010年9月25日，米蘭女裝周期間，意大利設計師Giorgio Armani在Emporio Armani 2011春夏成衣系列發布會閉幕式上致詞。（法新社資料圖片）
1996年7月17日，意大利設計師Giorgio Armani在羅馬的時裝展結束後在台上鼓掌。（路透社資料圖片）
2008年2月20日，意大利設計師Giorgio Armani在參加米蘭「超級英雄：時尚與幻想」發布會。（路透社資料照片）