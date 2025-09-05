明報新聞網
圖看Giorgio Armani經典時刻　細味他的光輝歲月

意大利知名時裝設計師Giorgio Armani於2025年9月4日離世，享年91歲。他於1975年在米蘭開設了自己的時裝店，並迅速躋身行業頂尖，之後進軍荷李活，成為很多知名影星出席重要場合必選的服裝及設計。圖輯回顧Giorgio Armani時尚事業的經典時刻。（整理：電子平台組）

  • 相片日期：2025年9月5日
    2025年1月28日，意大利時裝設計師Giorgio Armani在法國巴黎 Giorgio Armani Prive 2025 春夏高級訂製系列秀結束時與模特兒亮相。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2025年9月5日
    2004年4月19日，Giorgio Armani在香港舉行的新聞發布會上回答記者提問。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2025年9月5日
    2013年6月5日，Giorgio Armani在羅馬Via Condotti的精品店內拍照。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2025年9月5日
    2024年10月17日，Giorgio Armani在美國紐約展示2025年春夏系列之前與模特兒合影。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2025年9月5日
    2018年1月15日，Giorgio Armani在米蘭2019秋冬男裝時裝秀結束後與模特兒合影。 （法新社資料圖片）
  • 相片日期：2025年9月5日
    2005年4月2日，Giorgio Armani在首爾身著韓國傳統服飾。 （法新社資料圖片）
  • 相片日期：2025年9月5日
    2008年5月5日，茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）（左）與Giorgio Armani（右）出席紐約大都會藝術博物館服裝學院慈善晚會。（法新社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月5日
    2019年12月2日，Giorgio Armani（右）和女星姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）（左）在倫敦出席時尚大獎頒獎典禮。（法新社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月5日
    2004年9月9日，Giorgio Armani（左）和流行歌手Christina Aguilera在米蘭參加名車新聞發布會。（路透社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月5日
    2003年10月15日，歌手Beyonce Knowles（左）和意大利設計師Giorgio Armani（右）在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳，參加為王子信託基金籌款的時尚搖滾音樂會和時裝展。（路透社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月5日
    2007年2月24日，女演員Penelope Cruz（左）與意大利設計師Giorgio Armani（右）出席在美國洛杉磯舉辦的 Giorgio Armani Prive 活動。（路透社資料照片）
  • 相片日期：2025年9月5日
    2013年1月22日，在巴黎舉行的2013春夏高級訂製系列發布會上，一名模特兒身著意大利設計師Giorgio Armani的Prive系列作品。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2025年9月5日
    2017年7月4日，意大利設計師Giorgio Armani在法國巴黎的2017秋冬高級訂製服系列秀結束後，接受觀眾掌聲。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2025年9月5日
    2010年9月25日，米蘭女裝周期間，意大利設計師Giorgio Armani在Emporio Armani 2011春夏成衣系列發布會閉幕式上致詞。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2025年9月5日
    1996年7月17日，意大利設計師Giorgio Armani在羅馬的時裝展結束後在台上鼓掌。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2025年9月5日
    2008年2月20日，意大利設計師Giorgio Armani在參加米蘭「超級英雄：時尚與幻想」發布會。（路透社資料照片）
